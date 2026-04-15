Banco Santander y Cámara de España amplían hasta el 5 de mayo el plazo para inscribirse en el Premio Pyme del Año 2026
Los formularios para que las empresas puedan inscribirse o completar sus candidaturas seguirán abiertos hasta el 5 de mayo.
El premio se convoca en todas las provincias españolas con la participación de 53 Cámaras de Comercio territoriales, 13 delegaciones Territoriales de Banco Santander y la colaboración de las principales cabeceras de prensa local.
Albacete, Murcia y Zamora abrirán su convocatoria en septiembre.
El plazo de inscripción al Premio Pyme del Año 2025 se amplía, hasta las 20:00 horas del 5 de mayo (hora peninsular). Las empresas interesadas tienen tres semanas más para inscribirse o completar sus candidaturas a este premio, convocado por Banco Santander y la Cámara de Comercio de España con el objetivo de reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. El premio se convoca en todas las provincias españolas con la participación de 54 Cámaras de Comercio territoriales, 13 delegaciones Territoriales de Banco Santander y la colaboración de las principales cabeceras de prensa local.
Como excepción, las provincias de Albacete, Murcia y Zamora abrirán su periodo de inscripción en septiembre. Como principal novedad con motivo de su décimo aniversario, en cada provincia se concederá la Mención Especial al Legado Empresarial, destinada a reconocer a aquellas empresas que destaquen por su impacto económico y social en su territorio. En cada provincia se elegirá a la Pyme del Año y el jurado podrá conceder, además, cuatro accésits en las categorías de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.
Las seis empresas ganadoras en cada provincia concurrirán en sus respectivas categorías al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027. Pueden concurrir a este premio todas las pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros al cierre del ejercicio 2025. Las empresas deberán presentar sus candidaturas en las provincias donde tengan domiciliada su sede social.
Cómo participar
Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la web de la Cámara de España: https://www.camara.es/premio-pyme-2026 o de las Cámaras de Comercio participantes, donde también están publicadas las distintas convocatorias y bases del concurso. El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados; la internacionalización de la empresa; las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos sostenibles en los que han participado.
Más de 12.500 pymes participantes desde la creación del Premio
El Premio Pyme del Año se consolida con esta décima edición como el galardón de referencia para las pequeñas y medianas empresas españolas. El año pasado, novena edición del Premio, se inscribieron un total de 1.770 empresas de las 50 provincias y participaron 54 Cámaras de Comercio territoriales, 13 Direcciones Territoriales del Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española. Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 12.585 pymes que han
- Las barracas de Murcia no pasan el examen de Consumur: ponen en duda la calidad de los productos y alertan de incumplimientos de la ley
- Ya hay fecha para la apertura del nuevo gigante del bricolaje que ocupará las antiguas instalaciones de Cash Europa en Murcia
- La Justicia tumba la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
- Los conciertos sobre el río Segura, 'una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse
- A juicio por hacerse pasar por un vicealmirante en las redes sociales
- Virginia Martínez deja Vox y abre una nueva vía para una mayoría más fácil del PP en la Asamblea
- Los Alcázares da un 'paso histórico': luz verde a las obras para proteger el municipio de las inundaciones