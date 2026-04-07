Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una nueva imagen corporativa y el lanzamiento de grandes títulos
Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una transformación que refleja su evolución: un nuevo logo y una identidad visual que simbolizan la fuerza, la solidez y la ambición de la compañía. Este cambio no solo representa una modernización estética, sino también un paso hacia adelante en el posicionamiento de Diamond Films como distribuidora independiente líder, enfocada en ofrecer cine de calidad para todos los públicos
A lo largo de estos diez años, Diamond Films ha sido responsable de algunos de los títulos más exitosos y aclamados, como La Asistenta, la saga After, John Wick 4, Lion, Háblame y Moonlight, por nombrar solo algunos. La compañía ha logrado conectar con audiencias a través de historias emocionantes y experiencias cinematográficas únicas. Con este nuevo logo, Diamond Films España no solo quiere destacar su presencia en el mercado, sino también proyectar una imagen clara de crecimiento.
La nueva imagen incluye una evolución de su logotipo, más limpio y contemporáneo, manteniendo su símbolo más icónico, el diamante, pero con una estética más potente, elegante y moderna.
Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una transformación que refleja su evolución: un nuevo logo y una identidad visual que simbolizan la fuerza, la solidez y la ambición de la compañía. Este cambio no solo representa una modernización estética, sino también un paso hacia adelante en el posicionamiento de Diamond Films como distribuidora independiente líder, enfocada en ofrecer cine de calidad para todos los públicos.
A lo largo de estos diez años, Diamond Films ha sido responsable de algunos de los títulos más exitosos y aclamados, como La Asistenta, la saga After, John Wick 4, Lion, Háblame y Moonlight, por nombrar solo algunos. La compañía ha logrado conectar con audiencias a través de historias emocionantes y experiencias cinematográficas únicas. Con este nuevo logo, Diamond Films España no solo quiere destacar su presencia en el mercado, sino también proyectar una imagen clara de crecimiento.
La nueva imagen incluye una evolución de su logotipo, más limpio y contemporáneo, manteniendo su símbolo más icónico, el diamante, pero con una estética más potente, elegante y moderna.
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