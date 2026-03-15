Sutega refuerza su crecimiento con la incorporación de la constructora InSitu

La compañía gallega Sutega, especializada en servicios de Design & Build, da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento sostenible y consolidación territorial con una operación en Catalunya. Con más de 30 años de trayectoria en el diseño, reforma y equipamiento integral de espacios para oficinas, hoteles y grandes instalaciones, el grupo ha incorporado a su estructura a InSitu, empresa barcelonesa especializada en proyectos de interiorismo. La firma pasa así a formar parte de la organización para reforzar su presencia y capacidad operativa en uno de los mercados más dinámicos y estratégicos del sector.

Esta integración permite contar con un equipo local y un mayor control de la ejecución en Catalunya, un mercado clave para el desarrollo presente y futuro del grupo. Barcelona representa un entorno de alto potencial, especialmente en los ámbitos 'corporate', 'contract' y 'hospitality', donde la proximidad, el conocimiento del mercado y la solvencia son factores diferenciales. Así, el grupo refuerza su po para abordar proyectos complejos con un enfoque integral y eficiente.

Barcelona es polo de oportunidades en ‘corporate’, ‘contract’ y ‘hospitality’

Expansión con talento local

La compañía barcelonesa pasa a operar bajo la marca InSitu by Sutega, ofreciendo servicios de Design & Build. Este modelo integra en un único proceso el diseño y la ejecución de los proyectos, lo que permite optimizar tiempos, costes y coordinación entre los distintos equipos implicados. La incorporación de InSitu responde a la voluntad de reforzar la estructura del grupo Sutega con capacidades propias en el territorio, lo que permitirá asumir proyectos con un mayor control sobre su desarrollo y ejecución. El objetivo es ofrecer un servicio más cercano a los clientes en Catalunya, manteniendo al mismo tiempo los estándares y la metodología de trabajo que caracterizan a Sutega.

El equipo de la empresa se ha integrado en la estructura del grupo, compartiendo conocimiento, procesos y buenas prácticas, con el objetivo de generar sinergias y fortalecer el conjunto de la organización.

Un mercado estratégico

La incorporación de InSitu se enmarca en la estrategia de crecimiento del grupo STGgroup, del que Sutega es la matriz. El grupo ha apostado en los últimos años por un modelo de expansión basado en la especialización técnica, la integración de servicios y la consolidación de equipos locales. Catalunya es un territorio clave para su desarrollo. La actividad empresarial desarrollada en Barcelona y su entorno metropolitano, así como el peso de sectores como el turismo, la innovación o los servicios corporativos, generan oportunidades constantes para el desarrollo de nuevos proyectos de arquitectura interior y ejecución de espacios.

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Con esta incorporación, Sutega refuerza su presencia en el mercado catalán y da un paso al frente en su objetivo de consolidar una red operativa sólida, ambiciosa, con una clara orientación a largo plazo y capaz de ofrecer soluciones integrales en distintos puntos del territorio. La operación supone, en definitiva, un nuevo paso en la estrategia de crecimiento del grupo, que busca consolidar su presencia en mercados clave.