Gin Gold y Coosy visten tu Navidad de dorado con su pack de edición limitada.

Gin Gold, la ginebra súper premium, y Coosy, la marca de moda que combina feminidad y funcionalidad, se alían esta Navidad para facilitar la búsqueda del regalo perfecto. Una colaboración única que fusiona el espíritu festivo y luminoso de Gin Gold con la elegancia atemporal de Coosy, dando lugar a un exclusivo pack compuesto por una botella de Gin Gold y una camisa diseñada especialmente por la marca de moda para esta ocasión.

Para esta edición limitada Coosy ha creado una camisa con lazada al cuello y mangas abullonadas, una prenda versátil pensada para lucir durante todas las celebraciones navideñas. Ya sea con un pantalón vaquero en un encuentro con amigas, con una falda midi en una comida familiar o con una minifalda de lentejuelas para recibir el Año Nuevo. Pero la verdadera magia de la camisa reside en el color: un brillante tono dorado inspirado en la botella y el líquido de Gin Gold, que capta la luz y la devuelve en mil destellos. Un diseño que no pasará desapercibido y que promete convertirse en la pieza estrella de estas fiestas.

El pack se completa con una botella de Gin Gold, una ginebra súper premium elaborada a partir de grano francés y destilada cinco veces, lo que le otorga una pureza excepcional. Su inconfundible sabor a mandarina, fruto de la maceración de las mejores mandarinas españolas, aporta un toque cítrico y delicado, perfectamente equilibrado con una cuidada selección de botánicos: cilantro, raíz de angélica, pimienta de Java y enebro, que le confieren matices exóticos y florales. Gin Gold está diseñada para acompañar los momentos más especiales y llenar de brillo cada celebración, gracias a su distintivo color dorado, presente tanto en su elegante botella como en su líquido único.

Esta Navidad, Gin Gold y Coosy te invitan a regalar elegancia, sabor y luz en un pack que lo tiene todo para convertirse en el obsequio más deseado de las fiestas.