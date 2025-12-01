Celebrando la innovación: Cense gana la competición Mastercard For Fintechs 2025

Cense se ha alzado como la gran ganadora de la segunda edición de Mastercard For Fintechs 2025, el programa de Mastercard que destaca a las mejores fintechs de Europa Occidental. La competición, celebrada anoche en la Torre Glòries de Barcelona, reunió a fintechs de Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal, junto a líderes del sector, startups innovadoras y representantes clave del ecosistema financiero europeo.

Cense es una empresa regtech que simplifica la complejidad para que los bancos puedan aceptar dinero cripto de forma segura, automatizando verificaciones, garantizando el cumplimiento normativo y reduciendo fricciones para una incorporación más rápida. La fintech ha obtenido un premio que incluye 100.000 € en apoyo de marketing, acceso exclusivo al día de selección final de Start Path de Mastercard y mentoría por parte de expertos y fundadores del ecosistema.

Las 6 fintechs finalistas compitieron frente a un jurado formado por ejecutivos de Mastercard y socios externos. Los proyectos se evaluaron en función de un conjunto de criterios clave, como la experiencia del equipo, el grado de innovación, la salud financiera, la viabilidad a largo plazo y el potencial de escalabilidad.

Mastercard For Fintechs: un programa en auge

La edición 2025 generó un interés significativo: 244 fintechs se postularon al programa. De ellas, 140 se registraron formalmente para la competición, lo que llevó a la identificación de 100 candidatas y 67 fintechs preseleccionadas.

En total, 23 fintechs llegaron a las semifinales, participando en eventos locales celebrados en Madrid, Milán, París y Ámsterdam. Sus proyectos abarcaron áreas diversas, como soluciones de pago inmobiliario, TPV digital, educación financiera, energía renovable, salud digital, economía colaborativa, soluciones para pymes, programas de fidelización y Web 3.

La magnitud de los eventos de preselección fue notable, reuniendo a más de 400 profesionales de diferentes mercados.

El éxito de Mastercard For Fintechs se evidencia en su capacidad para fomentar y ampliar las conexiones dentro del ecosistema. Una prueba de esta fortaleza es la creciente colaboración: 68 empresas se sumaron a la iniciativa como colaboradores en esta segunda edición, 10 más que el año pasado.

El programa Mastercard For Fintechs se construye sobre tres pilares fundamentales:

-Educación, proporcionando el conocimiento y las herramientas que las fintechs necesitan para superar desafíos y aprovechar nuevas oportunidades.

-Eventos, fomentando conexiones significativas dentro del ecosistema.

-Competiciones, ofreciendo visibilidad y reconocimiento.

A través de esta iniciativa, Mastercard busca empoderar a las fintechs no solo para superar obstáculos, sino también para prosperar en un mercado cada vez más competitivo.

Según Paloma Real, presidenta de la división de Europa Occidental de Mastercard: "Me siento profundamente orgullosa del impacto que Mastercard For Fintechs está logrando en Europa Occidental. Esta segunda edición ha mostrado el talento innovador de nuestras fintechs y su potencial para transformar el sector con propuestas disruptivas. La participación y la calidad de los proyectos han sido extraordinarias. En Mastercard, seguimos comprometidos a apoyar a las startups con recursos, formación y conexiones estratégicas para ayudarles a escalar sus soluciones. Felicito a Cense por este reconocimiento, que sin duda les dará mayor visibilidad y fortalecerá su posición en el sector.”

Hugo Leijtens, Chief Strategy Officer de Cense declaró: "Estamos muy agradecidos por este reconocimiento y por la oportunidad que Mastercard nos brinda para seguir creciendo. Este premio representa no solo un impulso para nuestro proyecto, sino también una motivación para seguir innovando y aportando valor al ecosistema fintech. Creemos firmemente que la colaboración y el acceso a nuevos recursos nos permitirán escalar nuestro impacto y contribuir a un sector financiero más inclusivo y sostenible en Europa.”

Seis fintechs finalistas: innovación y diversidad en el ecosistema europeo

Las seis fintechs finalistas fueron seleccionadas entre las mejores candidatas, destacando por su innovación y potencial para generar un impacto significativo en diversos sectores del ecosistema fintech. Estas finalistas representan áreas diversas, abordando retos y oportunidades únicos en sus respectivos verticales.

De izquierda a derecha: Filippo Rocca, co-fundador y CEO de Subbyx; Koen Vanpraet, CEO de Auric; Nuno Pereira, co-fundador y CEO de Paynest; Miguel Linera, fundador de Silk; Hugo Leijtens, co-fundador y CSO de Cense; Clément Carrier, co-fundador y CEO de Aria y Henri Dewaerheijd, Head of Market Development de Europa Occidental de Mastercard. / /

-Aria (Francia): ofrece opciones de financiación innovadoras y soluciones de pago basadas en API diseñadas específicamente para plataformas SaaS y operadores de marketplaces, facilitando transacciones más fluidas y eficientes.

-Auric (Bélgica y Luxemburgo): permite a comerciantes, comunidades y clubes de fútbol ofrecer tarjetas de débito personalizadas, integrando servicios financieros y analítica avanzada para potenciar programas de fidelización y la interacción con clientes.

-Cense(Países Bajos): es una empresa regtech que simplifica la complejidad para que los bancos puedan aceptar dinero cripto de forma segura: automatizando verificaciones, garantizando el cumplimiento normativo y reduciendo fricciones para una incorporación más rápida.

-Paynest (Portugal): centrada en mejorar el bienestar financiero, ofrece herramientas para ayudar a los empleados a gestionar mejor sus finanzas personales y mejorar su salud financiera global.

-Silkpay (España): simplifica los pagos en el sector inmobiliario mediante la automatización del cobro de alquileres, ofreciendo una solución fluida tanto para propietarios como para inquilinos.

-Subbyx (Italia): es una plataforma de economía circular basada en modelos de suscripción. La fintech ofrece acceso flexible y sostenible a productos tecnológicos mediante planes mensuales personalizados, sin compromiso.