Crescenta cierra una alianza con el líder global Mercer y lanza su primer fondo de secundarios

Crescenta, la primera gestora digital de España para la inversión en fondos de capital privado, inicia la comercialización de su primer fondo de secundarios Crescenta Private Equity Secondaries I, FCR, lanzado junto a Mercer, líder global en ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de inversión, definir el futuro del trabajo y mejorar la salud y jubilación de sus empleados, y con más de 25 años de experiencia en alternativos.

Este fondo invertirá en transacciones oportunistas de GP-led y LP-led dentro del mercado de secundarios, con enfoque en mercados desarrollados. El objetivo es adquirir activos y posiciones maduras de buena calidad a precios atractivos, con un criterio de diversificación y un buen perfil de riesgo-retorno.

El nuevo vehículo busca una rentabilidad neta anual del 15% y tiene un tamaño objetivo de 60 millones de euros. Este fondo de secundarios realizará entre 15 y 40 transacciones, con la finalidad de construir una cartera diversificada a través de diferentes gestoras, añadas, regiones geográficas y sectores. Además, el objetivo es que más del 50% de las inversiones sean transacciones GP-Led, que son aquellas en las que la gestora considera que una compañía en cartera aún no ha adquirido todo el valor potencial, y quiere mantener ese activo durante un periodo adicional con el fin de capturar dicho potencial. Estas empresas se adquierenen el mercado de secundarios, se transfieren a un fondo de continuación. En ocasiones, puede ser una cartera de compañías (single-asset vs multi-asset).

También reservará cierta exposición a transacciones LP Led, que se dan cuando un partícipe quiere vender parte o todo su compromiso en un fondo de capital privado y recurre al mercado secundario para deshacer su participación.

El tiempo de vida del fondo se estima en 8 años, pudiéndose alargar para asegurar una buena gestión. Este vehículo, disponible tanto para inversores minoristas como profesionales, requiere un compromiso mínimo de 10.000 euros a desembolsar de manera gradual. El objetivo de la gestora es crear cartera rápidamente, realizando llamadas de capital con mayor rapidez que en sus fondos de primarios, para dotar de más liquidez a los inversores.

Aunque en secundarios se invierte a medida que se identifican oportunidades, el equipo de inversiones estima dar más peso a la estrategia de Buyouts, complementada con Growth y Special Situations. El objetivo es crear una cartera diversificada tanto por estrategias, como añadas y regiones, con un buen perfil riesgo-retorno y que maximice la liquidez.

Ramiro Iglesias, CEO de Crescenta, destaca: “Hemos decidido lanzar nuestro primer fondo de secundarios de la mano de Mercer por su gran experiencia, su visión global y su sólida trayectoria en el sector. Cumpliendo con la promesa de que nuestros inversores pudiesen crear una cartera diversificada, con Crescenta Private Equity Secondaries I ya ofrecemos las cuatro principales estrategias de private equity que les permiten maximizar su rentabilidad e invertir según sus objetivos”.

David Novoa, Socio y líder de Health y Wealth de Mercer España: “Este acuerdo representa nuestra primera colaboración con una estrategia de estas características en España. La confianza depositada por Crescenta reafirma nuestro compromiso de proporcionar las soluciones de inversión más avanzadas y fortalece la hoja de ruta que diseñamos para cumplir con los objetivos establecidos en nuestro Plan Estratégico 2030”.

“Es una alianza institucional estratégica que marca un precedente, un hito para un futuro prometedor como compañía referente en el sur de Europa en la distribución de fondos de inversión alternativos”, destaca Eduardo Navarro, presidente y cofundador de Crescenta.

Romualdo Trancho, Sales Leader de Investments Solutions & OCIO Services de Mercer España: “La posibilidad de crear conjuntamente este vehículo de inversión nos permite poner a disposición de un player muy relevante en el mercado como es Crescenta todas nuestras capacidades de inversión a nivel global, con track record, equipo y experiencia de más de 30 años asesorando a clientes en sus inversiones en mercados privados”.