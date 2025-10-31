Los jugadores del Atlético de Madrid visitan las obras de la Ciudad del Deporte

El Atlético de Madrid realizó este jueves una visita a las obras de la futura Ciudad del Deporte, ubicada en el entorno del estadio Riyadh Air Metropolitano. Los jugadores y el cuerpo técnico recorrieron las diferentes parcelas del proyecto, acompañados por el presidente del club, Enrique Cerezo; el consejero delegado, Miguel Ángel Gil, y la concejala de Turismo y del distrito de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo.

Durante la visita, los representantes del club y del Ayuntamiento de Madrid comprobaron que la construcción avanza a buen ritmo, prestando especial atención al Centro de Alto Rendimiento, que se convertirá en la sede habitual de los entrenamientos del primer equipo cuando concluya este proyecto impulsado por la entidad rojiblanca.

El autobús oficial trasladó al primer equipo hasta las distintas zonas donde se desarrollan las obras. La parada principal tuvo lugar en la parcela que albergará el Centro de Alto Rendimiento, un espacio de 65.000 metros cuadrados que contará con cinco campos de entrenamiento y un miniestadio con capacidad para 6.000 espectadores.

Los jugadores visitaron, además, el resto de las parcelas de esta iniciativa público-privada puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid y el Atlético de Madrid, destinada a transformar la cornisa noreste de la capital con una inversión superior a los 350 millones de euros por parte del club y que tendrá más de 265.000 metros cuadrados dedicados al ocio y la práctica deportiva.

La Ciudad del Deporte se concibe como un nuevo punto de encuentro para los vecinos de San Blas-Canillejas, para todos los madrileños y también para quienes visiten la ciudad. También participaron en la comitiva Carlos Bucero, director general de Fútbol; Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones, y Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino.