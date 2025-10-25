Ecologistas critican la petición de prórroga para Almaraz: "La nuclear está parando la inversión en renovables"

Greenpeace, Movimiento Ibérico Antinuclear y Alianza Verde han criticado que Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan trasladado al Gobierno su "disposición" para ampliar el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, cuya clausura del primero de sus reactores está prevista para 2027. "La energía nuclear básicamente está parando las nuevas inversiones renovables y de almacenamiento que son necesarias", ha señalado a Europa Press el responsable de la campaña de fósiles y nuclear de Greenpeace, Francisco del Pozo.

Del Pozo se ha mostrado "consternado" ante el "cambio de paradigma". Desde su punto de vista, no se pueden cumplir las tres condiciones del Gobierno y a la vez ampliar la vida de Almaraz. "En el fondo lo que les están pidiendo las energéticas es que les subvencionen o que se les ayuden a disminuir sus costes", ha criticado. Más allá de ello, ha recalcado que la nuclear "no es la energía del futuro" y ha apuntado, entre otras cosas, al impacto medioambiental de Almaraz o a cómo el combustible nuclear genera una dependencia de combustible nuclear ruso y de sus países satélites. "Apostamos por el 100% renovable y ya es el momento", ha incidido.

Energía solar

Por otro lado, la portavoz de Movimiento Ibérico Antinuclear, Cristina Rois, ha opinado que esta petición de prórroga es "un paso para ganar tiempo" y ampliar la vida de las centrales cuando "haya un Gobierno del PP". Ha destacado entre otras cosas que el funcionamiento de Almaraz es "un impedimento" para el desarrollo de la energía solar en Extremadura. Al Gobierno le pediría que "no cediese". Más allá de ello, ha considerado que habría que aumentar la tasa Enresa y ha pedido "dejar de esconder" la dependencia de Rusia por el uranio. "Estamos financiando la guerra de Ucrania con parte de este combustible nuclear", ha lamentado.

Desde Alianza Verde han señalado que el Ejecutivo ha caído "en su propia trampa". Según han explicado, el Gobierno ha tenido la oportunidad de decir que se mantenga el calendario de cierre nuclear, pero en vez se eso ha "echado balones fuera" y ha puesto "una serie de condiciones", por lo que ahora se va a tener que sentar a estudiar la prórroga. "Las empresas eléctricas, que en 2019 pactaron con el gobierno el calendario para el cierre nuclear, ahora se desdicen para conseguir una prórroga. Siempre a costa del Estado. Un puro ejercicio de extorsión. Basta ya de chantajes", ha recalcado a través de su perfil en 'X' el coordinador de la formación, Juan López de Uralde.

Por el contrario, el presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', Fernando Sánchez, ha calificado la noticia como "buena". En declaraciones a Europa Press, ha indicado que espera que Transición Ecológica se siente a negociar "cuanto antes". "Queremos quitarnos de encima esa losa y apostamos incluso por un mantenimiento de la central viva al menos 60 años, como su planta gemela en Virginia (EEUU)", ha destacado.