Pocoyó regresa a RTVE con nueva temporada y de la mano de su hermana Bea

La sexta temporada de Pocoyó, una de las marcas infantiles más emblemáticas de España, llega a Clan de RTVE con importantes novedades: el pequeño ha aprendido a hablar y ahora comparte aventuras con su hermana pequeña, Bea, un nuevo personaje que aporta humor y ternura a las tramas. Su creador, el español Guillermo García Carsí que repite como director y co- escritor del proyecto, asegura que el reto de esta nueva temporada ha sido enorme ya que “había que mantener la esencia de la serie pero hacer que evolucione a un público más amplio”. Los nuevos episodios mantienen el encanto que hicieron de Pocoyó un éxito mundial. Con su diseño muy característico, los nuevos episodios introducen un estilo visual más fresco, con una narrativa más profunda gracias al crecimiento de su personaje principal. Para Yago Fandiño, subdirector de contenidos infantiles de RTVE “ este nuevo Pocoyo encarna a las nuevas familias, además con la incorporación de nuevos personajes como Bea, Pocoyo se ve obligado a seguir siendo el mismo pero con nuevas responsabilidades. Es un Pocoyo más contemporáneo que se acreca más a la familia de ahora”. De creación española, Pocoyo ha deleitado a millones de familias en más de 100 países desde su creación hace 20 años. Con más de 40 premios de la industria, 40.000 millones de visitas en YouTube y más de 110 millones de descargas de aplicaciones, hoy Pocoyó sigue siendo un referente mundial en entretenimiento infantil.