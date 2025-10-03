La satisfacción con la sanidad madrileña alcanza su nivel más alto en cuatro años, según un estudio de Ipsos

La satisfacción con el sistema sanitario madrileño ha experimentado una mejora significativa en los últimos cuatro años, según un estudio realizado por Ipsos sobre la percepción de la sanidad pública en España.

Indica que el 77% de los madrileños usuarios de la sanidad pública se declaran satisfechos con la sanidad en la región, nueve puntos más que en 2021. Además, uno de cada cinco ciudadanos (21%) otorga la máxima calificación de sobresaliente, dos puntos más que hace cuatro años.

En paralelo, la insatisfacción ha descendido con fuerza, del 21% al 14%. La mejora se observa en todos los aspectos evaluados, con avances destacados en digitalización, reducción de los tiempos de espera y accesibilidad del profesional sanitario, con un incremento de la satisfacción del 17% en los dos primeros y del 16% en el de la accesibilidad.

También señala que hay un fuerte crecimiento del uso de la libre elección sanitaria en Madrid. En Atención Primaria, ha pasado del 34% en 2021 al 49% en 2025; en especializada, del 17% al 26%; y en hospitalaria, del 15% al 28%. Según Silvia Bravo, Directora de Investigación de Ipsos, “el aumento en el ejercicio de la libre elección en Madrid muestra un cambio cultural hacia un paciente más informado, exigente y partícipe en la toma de decisiones sobre su salud”.

La encuesta analiza también los principales factores que llevan a los madrileños a cambiar de médico, especialista u hospital. En Atención Primaria, la falta de empatía del médico se ha convertido en la razón más señalada para ejercer la libre elección (25%, frente al 19% en 2021), mientras que pierde peso la ubicación del centro (24% frente al 31%) y gana relevancia el descontento con el servicio anterior (23% frente al 21%).

En atención especializada, el tiempo de espera para la consulta se mantiene como el principal motivo (31%), sin variaciones respecto a 2021, seguido de un descenso en el descontento con el servicio anterior (del 28% al 21%) y en la importancia de la ubicación (19% frente al 24%). Por último, en atención hospitalaria, el tiempo de espera se convierte en el factor determinante (29%, frente al 26% de hace cuatro años), mientras que la ubicación cae con fuerza del 40% al 27% y el descontento con el servicio anterior registra un ligero aumento, al pasar del 11% al 15%.

Libre elección

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se mantiene como el centro hospitalario más elegido por los madrileños cuando ejercen la libre elección. El 4% de los encuestados la seleccionaron como su hospital de destino tras un cambio, dos puntos más que en 2021. Le siguen los hospitales universitarios La Paz, Gregorio Marañón y 12 de Octubre, con un 2% cada uno (este último sube un punto respecto a 2021).

Asimismo, si todos los madrileños pudieran cambiar de hospital, la Fundación Jiménez Díaz y La Paz serían los preferidos por un 7% de los ciudadanos, seguidos del Gregorio Marañón (6%). “El liderazgo de hospitales como la Fundación Jiménez Díaz refleja no solo su prestigio y reputación, sino también la capacidad del sistema madrileño para ofrecer opciones de calidad en el ejercicio del derecho a elegir”, señala Silvia Bravo.

Madrid se sitúa como uno de los territorios que lideran en percepción ciudadana de la calidad sanitaria, junto a País Vasco y Baleares. La comunidad destaca también por la alta proporción de ciudadanos que otorgan sobresaliente a la sanidad (21%), muy por encima de la media nacional (10%).