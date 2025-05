La plataforma multimarca, Shein, apuesta una temporada más por la inclusión y versatilidad en su colección de verano

El verano está a la vuelta de la esquina y ha llegado el momento de sacar los gorros y guantes del armario para dejar hueco a trajes de baño y bikinis. Es la hora también de elegir lo que más nos favorece o nos haga sentir más cómodas. Cada mujer tiene un cuerpo distinto en formas y volúmenes y no siempre es fácil encontrar marcas que se ajusten a todo tipo de cuerpos. Para el estilista Arturo Argüelles: “lo importante es que cada mujer destaque la parte de su cuerpo que más le gusta: Eso le hará sentirse cómoda y más segura”

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la colección Beachwear de Shein 2025 presenta ropa de baño para todo tipo de mujer, adaptándose a todos los cuerpos sin olvidar la comodidad y, como no, las tendencias de esta temporada. Una tendencia que en 2025 y según Argüelles pasa por: “el estampado animal, los

Colores ácidos, que recuerdan a los 90´y los bañadores de un hombro que te sirve tanto para darte un chapuzón como para ir a una cena, simplemente sumándole complementos”

Escotes, estampados o diseño pueden variar según el cuerpo que lo vaya a lucir. Si una mujer con una cintura más definida resaltará sus proporciones naturales con volantes o cortes asimétricos, otra con cuerpo de triangulo invertido en el que sus hombros son más anchos que las caderas, lucirá más cómoda con tirantes más delgados o escotes en V. Moda de baño para todas sin olvidarse de los complementos. “ no siempre se juega con los complementos en un look baño y hay que hacerlo más: unas gafas flúor a juego con el bañador, las toallas y, sobre todo, los sombreros son imprescindibles para un look completo”

La plataforma multimarca apuesta una temporada más por la inclusión y versatilidad ofreciendo una amplia gama de modelos y tallas que se adquieren, además, de una manera fácil y rápida a través de su web y app.