Continental, nuevo patrocinador principal del mejor pádel del mundo en España

Continental ha presentado esta mañana su colaboración con los torneos del mejor pádel del mundo en España, convirtiéndose en patrocinador principal de Premier Padel Andalucía Sevilla P2, Premier Padel Andalucía Málaga P1, Comunidad de Madrid Premier Padel P1. El acuerdo vinculará a la compañía con las mejores pruebas de pádel profesional en España durante los próximos 3 años. El evento de presentación se ha realizado esta mañana en el WiZink Center y ha contado con la participación de representantes de ambas compañías, así como los nuevos embajadores de la marca alemana: Federico Chingotto y Manu Martín. Esta alianza refuerza el compromiso de Continental con el deporte y diversifica su presencia, que ahora se extiende en diversas disciplinas a nivel global, como ciclismo o fútbol, entre otros.

Jorge Cajal, director de comunicación y RRPP fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes e introducir el acto, que fue conducido por Óscar Pereiro, embajador actual de la marca. Pedro Teixeira, director general de Continental Tires, fue el primero en intervenir, “Continental siempre ha sido sinónimo de innovación, seguridad y calidad, una filosofía que también queremos exportar al pádel, reforzando nuestra tradición de compromiso con el deporte”. A continuación, tomó la palabra Javier Caballero, director de marketing de Continental, quién señaló los principales motivos que han llevado a la compañía tecnológica alemana a apostar por este deporte en auge. “Creo que este deporte encaja con la filosofía de Continental, porque sus características son las que buscamos, un deporte social, en crecimiento y que tiene muchos seguidores jóvenes. La primera de las pruebas en las que estuvimos presentes, en Sevilla, fue todo un éxito y tuvimos muchos visitantes. Quiero agradecer a Octagon por las posibilidades y la flexibilidad para dinamizar la marca que nos ofrece”, indicó.

Posteriormente, fue David Serrahima, director de general de Octagon Spain (promotor de los torneos de Sevilla, Málaga, Madrid y Barcelona), quien ofreció su visión del crecimiento que está experimentando la disciplina, además de centrarse en el impacto que tiene para las marcas vincularse a un circuito como este. “Para nosotros es importante que marcas del nombre de Continental se sumen al proyecto de hacer evolucionar el mejor pádel del mundo en las principales ciudades españolas como son Sevilla, Málaga, Madrid y Barcelona. Alianzas como esta son una oportunidad de crecimiento para ambas marcas”, señaló.

Federico Chingotto y Manu Martín, nuevos embajadores de Continental

El evento llevado a cabo hoy en Madrid también sirvió como presentación de los dos nuevos embajadores de Continental en el mundo del pádel, Federico Chingotto, número 6 del ranking mundial, y flamante pareja de Ale Galán, con el que ya ha conquistado 3 torneos en 2024, y Manu Martín, creador de contenido, y uno de los principales influencers de pádel de habla hispana, a través de su canal de Youtube ‘Mejora tu pádel’.

Ambos protagonistas charlaron de las posibilidades de crecimiento de este deporte, no solo en España, sino de forma global, además de valorar qué supone para ellos esta colaboración con una empresa de la dimensión de Continental.

“Es un orgullo que una marca como Continental se fije en ti y te apoye, lo estoy disfrutando mucho. También me alegra que apoyen el pádel, que es el deporte que amo. Es un placer formar pate de la familia y espero que estemos unidos mucho tiempo. Los patrocinadores son clave, tanto para la imagen de los jugadores, como para crecer como deportista, por lo tanto, su apoyo es fundamental y confío en crecer con ellos de la mano”, destacó Federico Chingotto.

“El crecimiento ha sido suficientemente paulatino para que no me afecte, pero ahora vas, por ejemplo, a Chile y la gente te conoce, aunque tú sigas siendo el mismo. Pero ese cariño que la gente te muestra también hace que te tomes tu labor como divulgador como un compromiso. En este crecimiento, no solo mío, sino también del deporte, han sido clave las redes sociales, porque te permiten llegar muchas más personas”, señaló Manu Martín.

El futuro del pádel para deportistas y marcas

El evento puso su colofón con una mesa redonda en la que los diferentes expertos en la materia debatieron sobre el futuro de la disciplina y las oportunidades de crecimiento para las marcas que decidan apostar por ella. En sentido, se señaló que “hay un gran margen de crecimiento para el pádel, estamos llegando a países donde antes no estábamos presentes, pero todavía queda camino por delante para ser un deporte global. Hay mercados como China, EEUU en los que todavía tenemos por delante mucho margen de crecimiento. Llegar a esos mercados hará que más marcas internacionales se sumen y que el deporte siga creciendo”.

Pistoletazo de salida para el ‘Continental Padel Series’

El evento también sirvió para presentar de manera oficial el ‘Continental Padel Series’, el primer torneo amateur dedicado al mundo de la posventa de la automoción. Tal y como señaló Javier Caballero, director de Marketing de Continental, el torneo está dirigido a los clientes de Continental, tendrá 3 niveles, con 20 participantes por categoría, y en 2024 contará con 7 fechas en España (Bilbao, Málaga, Madrid, A Coruña, Sevilla, Barcelona y Valencia, que culminarán con una gran final, que se celebrará en el mes de diciembre en la ciudad condal. Los ganadores tendrán la oportunidad de conocer en persona a Federico Chingotto, número 6 del ranking mundial de pádel, mientras que todos los participantes de cada una de las ediciones también recibirán un obsequio por su participación.