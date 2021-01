Atlantica entra por primera vez en la lista de las 100 compañías más sostenibles del mundo

Atlantica, la empresa de energías renovables cotizada en Estados Unidos y de la que fue accionista Abengoa, ha sido seleccionada como una de las 100 compañías más sostenibles del mundo, según el índice 'Global 100 Most Sustainable Corporations in the World', que elabora anualmente la firma Corporate Knights.

Atlantica da otro paso en clave verde y accede por primera vez a este exclusivo ranking en el que se encuentran importantes compañías españolas como Iberdrola, Acciona o Inditex. Atlantica ha sido clasificada en la 12ª posición en el índice general y en la 2ª posición en su sector, generación de electricidad. Por su parte, Iberdrola se sitúo en la posición 19, Acciona en la 31 e Inditex en la 92.

Según los organizadores, "la apuesta por un modelo sostenible genera los mismos o mejores retornos para los inversores y mayor longevidad a las compañías".

Tras analizar 8.080 empresas con ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares, el ranking 'Global 100 Most Sustainable Corporations in the World' está compuesto por un centenar de compañías procedentes de 26 países, principalmente de Norteamérica y Europa, y 37 sectores de actividad.

Para la elaboración del listado, la organización ha evaluado indicadores económicos, medioambientales, sociales y de gobernanza. Se tienen en cuenta, por ejemplo, la inversión y el porcentaje de ingresos generados por energías "limpias", la emisión de gases de efecto invernadero, la gestión del agua y residuos, diversidad e índices de accidentabilidad, todos ellos generadores de beneficios medioambientales o sociales.