Cieza se enfrenta a la Comunidad para impedir la instalación de 3 granjas porcinas

Cieza puede asistir a la instalación de tres granjas porcinas en su término municipal si la Comunidad Autónoma no lo remedia. El asentamiento de estas empresas en la localidad no cuenta con el apoyo de agricultores y habitantes del municipio, que ya se expresaron en contra hace dos años.

El equipo de Gobierno de la localidad aprobó un "endurecimiento" de la ley con el objetivo de que las granjas porcinas no tuvieran cabida en Cieza, pero para ello necesita el informe preceptivo de evaluación ambiental para modificar el PGMO que tendría que otorgar la CARM. El Gobierno regional no ha respondido, por lo que las solicitudes de las licencias presentadas por las empresas para instalar tres granjas sigue adelante después de que acabara el plazo de suspensión realizado por el Consistorio.

La pasada legislatura, la solicitud de licencia de obras para la instalación de dos macrogranjas porcinas en el término municipal de Cieza, en el paraje de 'La Carrichosa, en la 'Casa de las Monjas' y en la 'Cuesta de la Herrada', suscitó la protesta de la población, especialmente de los agricultores y ecologistas, ante los "problemas" que estos nuevos sistemas de producción ganadera (mediante la selección genética; elección de especies apropiadas para la estabulación; con hacinamiento de animales en pequeños espacios; y su total independencia del suelo agrícola, junto a una deficiente gestión de purines) han llevado consigo en aquellos lugares donde se han instalado, con una degradación de los recursos agrícolas, paisajísticos y ambientales.

El concejal de Obras Francisco Saorín recuerda que en mayo de 2018 impulsó, de una parte, "la aprobación del avance de modificación puntual del PGMO para regular las condiciones de este tipo de establecimientos ganaderos" y, de otra, "suspender la concesión de licencias durante el periodo de un año que prevé la ley".

Saorín precisa que por acuerdo del Pleno municipal, el 25 de mayo de 2018, se aprobó "la suspensión del otorgamiento de licencias de edificación, tanto de obra nueva como de ampliación de reforma sustancial, de explotaciones de ganadería intensiva en todo el término municipal de Cieza". Asimismo, en el expediente de Pleno, un informe del asesor jurídico del Ayuntamiento advertía que "la suspensión se extinguía en el plazo de un año si con antelación no se ha procedido, al menos, a la aprobación inicial de la formación o modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ordenación pretendida".

En este sentido, el edil incide en que siendo él titular de Urbanismo la modificación planteada del PGMO pretende "dificultar" la implantación de granjas porcinas: "La normativa actual contemplada en el actual plan general es laxa, y todo, o prácticamente todo, tendría cabida en materia de granjas y de todos los tipos de animales. La modificación planteada convertiría la norma en un sistema mucho más férreo para poder implantar una granja, especialmente las porcinas, atendiendo a que no puedan limitar con otros terrenos, entre los que cabe citar explotaciones agrícolas de cultivo; almacenes de manipuado de frutas; casas residenciales o no; zonas ZEPA, existencia de especies protegidas, tanto animales como vegetales; proximidad a cursos de agua, en superficie o subterráneas; etc".

"Un año y medio después -informa el edil- la Comunidad Autónoma no ha emitido el preceptivo informe de evaluación ambiental simplificada por lo que no ha podido aprobarse inicialmente la modificación del PGMO para regular la construcción de estas macrogranjas, dándose la circunstancia de que el año de suspensión de licencias de obras ha llegado a su fin". En este sentido, dentro de tres meses, según dicta la norma, podría haber tres granjas porcinas en Cieza, ya que el Consistorio no lo puede evitar si las solicitudes se adecuan a la legislación vigente.

Por último, Saorín reclama a la Comunidad Autónoma que emita el informe para que el Ayuntamiento de Cieza pueda tener el instrumento legal para "impedir" que se puedan autorizar estos establecimientos si suponen una repercusión negativa al medio ambiente; si causa perjuicio a otras actividades económicas, ya sean de índole industrial agrícola o cultural; o molestias para los ciudadanos.

"Sin el mencionado y preceptivo informe, el Ayuntamiento de Cieza, no puede continuar con la tramitación iniciada", ha aseverado el concejal, "quedando el término municipal de Cieza desprotegido a causa de la inacción de la CARM. Debemos ser conscientes del grave riesgo en el que estamos sumidos. Si finalmente se instalan las granjas porcinas habrá sido por culpa del Gobierno regional, que está haciendo oídos sordos a una petición del Ayuntamiento de Cieza. La CARM tiene que dar explicaciones de que parte está".