La piscina municipal de Cieza no abrirá al menos hasta septiembre

Tras el cierre las instalaciones del Centro Acuático Deportivo Cieza en el mes de marzo, como prevención para la transmisión del covid-19, este centro pretende reabrir sus puertas de nuevo a partir del 1 de septiembre de 2020, "fecha en la que entendemos que las medidas decretadas por el Gobierno para la apertura de las instalaciones deportivas se habrán flexibilizado, pudiendo dar una oferta de mayor calidad a nuestros usuarios. No obstante, en el caso de que la situación sanitaria provocara que no se pudiera abrir la instalación, se procedería a emitir un comunicado detallando tal circunstancia", apuntan fuentes de la Concejalía de Deportes.

Asimismo, durante este periodo de cierre de la instalación, se están realizando actuaciones para la mejora de la instalación con el objetivo de dar un mejor servicio adaptado a las necesidades y a la demanda de los usuarios. En este sentido, los usuarios de la piscina climatizada podrán optar por dos opciones:

- Compensar la parte proporcional de los servicios no prestados en cada caso, por el cierre de la piscina climatizada, con el acceso sin pago de tasa alguna a esta instalación, para disfrutar de los mismos servicios pagados con anterioridad, durante el periodo en el que no se les han prestado.

- Solicitar, en el caso de no estar interesados en acceder a los servicios ofertados en la piscina climatizada, la devolución de la parte proporcional de la tasa correspondiente a los servicios no prestados.

En palabras del concejal de Deportes, Carlos Semitiel, "dada la gran cantidad de usuarios y usuarias que tenemos en el centro, hemos tomado la decisión de no abrir la instalación hasta septiembre, priorizando en seguridad, ya que no podemos dar cabida a los mismos y cumplir con las medidas adoptadas por los estamentos públicos. Aprovecharemos este período para llevar a cabo una serie de actuaciones y de esta manera realizar una remodelación en el Centro para dar un mejor servicio a nuestros usuarios en la próxima temporada".

Para más información pueden dirigirse al teléfono de la piscina climatizada (968760800 ext. 2505) en horario de 9:00 a 14:00 horas, a partir del martes 2 de junio de 2020, para consultas telefónicas o para consulta presencial mediante cita previa, y así informarse de los pasos a seguir para cualquiera de estos trámites.