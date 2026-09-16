Cartagena impulsa una red de acogida para mascotas de personas hospitalizadas

Hace tres años Belén Romero recorrió los casi 2.000 kilómetros que separan Cartagena de Lille, al norte de Francia, en 22 horas para acudir a una clínica veterinaria especializada en la que trataran a su perro Marco de un tumor nasal. «Consulté a la veterinaria con honestidad y franqueza, explicándole que no quería que Marco sufriese solo porque yo quería tenerlo con vida y finalmente tras un mes de sesiones de radio conseguimos sellar el tumor, que luego le retiraron en Valencia. A día de hoy está fenomenal y es un perro muy feliz», comenta con brillo en los ojos. Los que la conocen destacan su especial sensibilidad con los animales y su compromiso con su bienestar.

Y por ello al mando de la concejalía de Sanidad y Bienestar Animal ha iniciado las primeras reuniones y líneas de colaboración con la Federación de Protectoras con el objetivo de crear una red de voluntarios y entidades que permita desarrollar, en una fase posterior, un protocolo de acogida temporal para las mascotas de personas que deban ser hospitalizadas y no cuenten con apoyo familiar inmediato. Ahora trabaja en organizar, coordinar y estructurar la participación de protectoras y voluntarios, con el objetivo de crear una base que permita implantar ese futuro protocolo con garantías.

«Estamos construyendo una red humana y solidaria que permitirá que ningún animal quede desatendido cuando su dueño tenga que ingresar en el hospital. Es un proyecto sensible, responsable y profundamente necesario», destaca la edil.

Esta línea de trabajo se enmarca en las actuaciones que el Gobierno de Noelia Arroyo está desarrollando en materia de bienestar animal y que incluyen nuevas inversiones, mejoras en el Centro Municipal de Acogida de Animales, formación especializada y coordinación con protectoras, Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

En el Centro de Acogida para Animales Domésticos (CATAD) de Cartagena, el ejecutivo está cuantificando la mejora del quirófano para la realización de cirugías mayores y valorando económicamente las actuaciones necesarias para adaptar y adecuar el centro, con mejoras previstas en la habitabilidad, el triaje y la atención de los animales acogidos, así como en un pliego actualizado del servicio. Actualmente en sus instalaciones hay alojados unos 100 animales y algunos de ellos están siendo tratados por el magnífico equipo del centro, porque a su llegada presentaban parásitos u hongos.

Romero trabaja en la creación del Punto Municipal de Bienestar Animal, que centralizará información, atención ciudadana, coordinación con protectoras y gestión de colonias felinas, tal y como explica a La Opinión durante una visita al centro.

Belén Romero junto a Nala, una perra de nueve años que llegó hace dos al CATAD y que busca una familia. / Alex Moreno / LMU

En materia de colonias felinas, el Ayuntamiento mantiene un convenio de 30.000 euros con Animur y ha incorporado un nuevo contrato de hasta 6.000 euros destinado específicamente a castraciones y al cumplimiento del método CER.

Antes de final de año, Animur impartirá formaciones oficiales para responsables de colonias felinas, que incluirán la habilitación mediante carnet para las personas autorizadas a alimentar a los gatos. Este sistema pretende evitar la sobrealimentación, reducir la presencia de roedores, palomas y gaviotas y garantizar un control ético y ordenado de las colonias.

Cartagena participa también en la elaboración del protocolo marco de actuación que la Comunidad Autónoma desarrolla junto a ayuntamientos, Policía Local, protectoras y juzgados para los rescates de urgencia de animales.

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Entre las últimas actuaciones figuran el rescate de 24 gatos, la localización de los propietarios de un garaje en el que había quedado encerrado un gato y el rescate de otro atrapado en un árbol. «Estar pendiente de ellos es un trabajo que gratifica cuando eres una fiel amiga de los peludos. Cada rescate, cada adopción y cada mejora en el servicio es una muestra del compromiso que Cartagena tiene con quienes no tienen voz», asegura orgullosa la concejala.