La UME inicia en Cartagena su campaña para impulsar la donación de médula

Cartagena es, junto a Badajoz, una de las dos ciudades elegidas por la Unidad Militar de Emergencias (UME) para iniciar UMEDULA 2026, una campaña nacional que busca concienciar sobre la importancia de la donación de médula ósea y captar nuevos donantes.

La jornada se celebrará este miércoles, 16 de septiembre, en la plaza Juan XXIII, de 10:00 a 18:00 horas. El programa incluye un maratón de bicicleta estática, dividido en sesiones de 30 minutos, exhibiciones y una exposición de vehículos, material y capacidades de la UME, que permitirá a los ciudadanos conocer de cerca el trabajo de la Unidad.

La concejala de Política Social, Cristina Mora, ha agradecido a la UME y al Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III) que hayan elegido Cartagena para poner en marcha la campaña. “Cartagena es una ciudad muy solidaria y tiene, además, una identidad muy vinculada a la Defensa y a las Fuerzas Armadas. Una iniciativa que une solidaridad y deporte con el compromiso de la UME encaja especialmente bien con nuestra ciudad”, ha señalado.

Mora ha animado especialmente a los jóvenes a acercarse a la plaza Juan XXIII para informarse sobre la donación. “Cada nuevo donante que se incorpora al registro aumenta las posibilidades de que un paciente pueda encontrar la compatibilidad que necesita”, ha afirmado.

El teniente coronel Ángel Martínez Puy, jefe del Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III), acompañado por el comandante Manuel Párraga, jefe de Relaciones Institucionales y Comunicación Pública del BIEM III, ha puesto el acento en el carácter solidario de la campaña y en la importancia de sumar nuevos donantes al registro. Los mandos militares subrayaron que la UME busca con esta iniciativa acercar su compromiso de servicio a la sociedad a través de una acción que, en este caso, tiene como objetivo contribuir a aumentar las posibilidades de encontrar donantes compatibles para pacientes que necesitan un trasplante.

El concejal de Deportes, José Martínez, ha señalado que “el deporte es también salud, bienestar, convivencia y calidad de vida” y ha destacado que la jornada permite unir esos valores con la solidaridad. “En esta ocasión, hacer deporte también puede ser una forma de ayudar a salvar una vida”, ha afirmado.

Por su parte, la coordinadora del Centro Regional de Hemodonación, Toñi Gómez, ha subrayado la importancia de aumentar el número de donantes. “Cada año se diagnostican en España más de 6.000 nuevos casos de leucemia y no siempre existe un familiar compatible”, ha explicado. Por ello, ha hecho hincapié en que “cada nuevo donante que se incorpora al registro aumenta las posibilidades de que un paciente pueda encontrar esa compatibilidad que necesita”.

Los participantes en el maratón de bicicleta estática podrán disfrutar además de un granizado de algarroba, dentro de la campaña de promoción del algarrobo y sus valores nutricionales del proyecto Algarrobo Vivo.

Esta iniciativa municipal busca recuperar y poner en valor el cultivo tradicional del algarrobo en el Campo de Cartagena, promoviendo sus valores ambientales, paisajísticos y nutricionales y generando nuevas oportunidades vinculadas a este producto y al medio rural.

UMEDULA persigue tres objetivos: promover la donación de médula, fomentar la práctica deportiva como herramienta de salud y bienestar y acercar a la ciudadanía el trabajo de la UME.

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La actividad se desarrollará este miércoles, 16 de septiembre, de 10:00 a 18:00 horas, en la plaza Juan XXIII y está abierta a todo el que quiera practicar bicicleta estática.