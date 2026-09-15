El Teatro Romano de Cartagena ya se puede comer: así es el nuevo souvenir que sorprenderá a los visitantes

Cartagena estrena una nueva forma de llevarse un pedacito de su historia: el Teatro Romano, uno de los grandes iconos patrimoniales de la ciudad, ya tiene su propia versión comestible. Se trata de una reproducción del monumento elaborada en chocolate, el último souvenir gastronómico creado por Confitería San Vicente con el respaldo del Área de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena.

La pieza se suma así a otros productos que la confitería ha ido incorporando en los últimos años para acercar la identidad cartagenera a través del paladar, como el submarino de chocolate o los bombones de asiático con forma de copa.

Un souvenir con historia dentro de la caja

El nuevo Teatro Romano de chocolate no llega solo. La figura se presenta en una caja con visor que permite ver la pieza sin necesidad de abrirla, y que incluye además información histórica sobre el monumento y sobre otros símbolos destacados de la antigua Carthagonova.

La replica de chocolate del Teatro Romano de Cartagena. / Alex Moreno

La concejal delegada de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, ha subrayado el valor de este tipo de iniciativas para la promoción de la ciudad: "Cartagena tiene una identidad propia que también se construye a través de nuestra gastronomía y de nuestros productos". Según ha explicado, "convertir nuestros símbolos en chocolate es una manera original y cercana de promocionar la ciudad y de conseguir que quien nos visita se lleve un recuerdo que le haga pensar en volver".

La edil ha querido enmarcar además este lanzamiento en una fecha señalada para el turismo local: "Estamos celebrando además el 25 aniversario de Cartagena Puerto de Culturas, que ha hecho de nuestro patrimonio uno de los grandes motores turísticos de la ciudad, y esta iniciativa une precisamente patrimonio, gastronomía y promoción".

De la experiencia con el submarino al reto del Teatro Romano

Detrás de esta nueva pieza está Antonio Sánchez, gerente de Confitería San Vicente, quien ha explicado que la idea surgió tras el éxito de los productos anteriores: "Ya teníamos el submarino de chocolate y los bombones de asiático, y queríamos incorporar otro de los grandes símbolos de Cartagena, como es el Teatro Romano".

Presentación del nuevo y dulce souvenir del Teatro Romano de Cartagena. / Alex Moreno

Reproducir un monumento de estas características en chocolate no ha sido tarea sencilla. Sánchez ha destacado el trabajo artesanal necesario para plasmar los principales elementos arquitectónicos del teatro, con un objetivo claro: "la historia de Cartagena también se pueda disfrutar con el paladar".

Una confitería con 65 años de historia en Cartagena

Confitería San Vicente forma parte del día a día de Cartagena desde 1960, y con esta nueva línea de productos combina su tradición pastelera con la innovación y la promoción turística de la ciudad.

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Su gerente ha querido poner en valor este papel: "Para nosotros también es una responsabilidad contribuir a dar a conocer Cartagena y nuestra gastronomía". Sánchez ha recordado, además, que muchos visitantes que se acercan al establecimiento acaban descubriendo otros productos tradicionales como los crespillos o el Mari Bruni, así como la historia que se esconde detrás del asiático y del submarino de chocolate.