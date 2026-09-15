Giménez Gallo comparece en el juzgado de Cartagena por la alteración de los estatutos de MC

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, declara este miércoles ante el juez por la supuesta alteración de los estatutos del partido.

La comparecencia de Jesús Giménez Gallo ante el juez tiene su origen en una querella promovida por dirigentes y afiliados de su propia formación, como la expresidenta del partido, María Dolores Ruiz, y el exalcalde, José López.

El portavoz del Partido Popular de Cartagena, Ignacio Jáudenes, ha recordado este martes el origen de la causa y ha rechazado que el dirigente de MC trate de responsabilizar al PP de su situación judicial.

«El portavoz actual de Movimiento Ciudadano tiene que comparecer mañana ante el juez y se presenta ante el juez porque allí lo han puesto sus antiguos jefes. Que no intente enredar ni acuse de su situación judicial al Partido Popular», ha señalado Jáudenes.

La causa tiene su origen en la denuncia por la presunta alteración de los estatutos de MC. José López anunció en 2024 acciones judiciales contra Giménez Gallo por considerar que había modificado los estatutos de la formación, mientras que María Dolores Ruiz, entonces presidenta de MC, también denunció públicamente que el texto aprobado por la Asamblea de compromisarios no coincidía con el posteriormente utilizado por el partido. Ruiz ha confirmado este año que mantiene una querella contra Giménez Gallo.

«Giménez comparece ante el juez porque así lo quieren José López y quien era presidenta de su partido. Ellos sostienen que Jesús Giménez manipuló los estatutos de MC a espaldas de los militantes. Ahora corresponde a un juez determinar lo ocurrido», ha afirmado el portavoz popular.

«La presidenta de su partido abandonó el grupo y lo ha denunciado y José López ha pedido públicamente su dimisión. Por eso, que no busque en el Partido Popular el origen de sus problemas judiciales. Sus denunciantes proceden de su propio partido», ha añadido.

El portavoz del PP también se ha referido a la moción de censura impulsada este año contra la alcaldesa, Noelia Arroyo. «Ya sabemos que Giménez fue capaz de pactar un gobierno con los de Pedro Sánchez. Eso lo vimos todos en la moción de censura fracasada. Fue capaz de convertirse en el candidato a alcalde de Pedro Sánchez. Ahora un juez debe determinar si se produjo también la manipulación que denuncian sus antiguos dirigentes», ha dicho.

Por su parte, Giménez Gallo asegura que "quien más interés tiene en mi declaración es el PP y no descartaría incluso que Noelia Arroyo pagara incluso los gastos de los abogados de la acusación".

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"Las únicas condenas firmes en los últimos años han sido al Gobierno de Arroyo por violar derechos fundamentales", afirmó el líder de MC.