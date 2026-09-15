Cartagena pone en marcha el Programa Padrino Empresarial para impulsar nuevos negocios

El Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y su Comarca (AJE) han presentado este lunes el Programa Padrino Empresarial, una iniciativa que busca impulsar y acompañar a empresas y proyectos emprendedores mediante el apoyo de empresarios con experiencia. La presentación ha tenido lugar en el recién estrenado Espacio NUBE de la calle Gisbert.

El programa contempla mentorías, seguimiento y asesoramiento, además de la posibilidad de facilitar contactos empresariales a los proyectos participantes. La iniciativa pretende complementar la formación y el asesoramiento que ya se ofrecen a los emprendedores con un acompañamiento más cercano y personalizado.

El concejal de Empresa, Álvaro Valdés, ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido empresarial de Cartagena y ha subrayado que se trata de "un tejido productivo muy fuerte y, sobre todo, un proyecto asociativo en el que el crecimiento empresarial de todos va de la mano".

Valdés ha señalado además que durante el primer semestre de 2026 se han consolidado y crecido 35 empresas mediante el trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) y la Oficina de Empresas.

Por su parte, el presidente de los Jóvenes Empresarios de Cartagena y su comarca, Pablo Nario, ha explicado que el programa nace de una necesidad detectada entre las empresas: "La formación está muy bien, el asesoramiento está muy bien, todo está muy bien, ya lo hacíamos, pero nos faltaba algo, algo que de verdad impulsara a la empresa, el negocio". Así, ha explicado que los padrinos serán empresarios con experiencia y especializados en distintos sectores, que podrán acompañar a los emprendedores durante todo el recorrido del proyecto. "El programa lleva todo: mentoría, seguimiento, incluso si puede presentarte contactos. Es como un padrino cien por cien", ha señalado.

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Así las cosas, con este programa, empresarios y administración buscan reforzar el acompañamiento a los emprendedores y favorecer la consolidación y el crecimiento de los negocios de Cartagena y su comarca.