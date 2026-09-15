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Analítica de datos y ciberseguridad: Los objetivos del 'Centro Dato' de Cartagena con 1,6 millones de euros de inversión

Un nuevo entorno tecnológico diseñado para que empresas, startups, centros de investigación y entidades innovadoras puedan desarrollar, ensayar y validar soluciones avanzadas basadas en inteligencia artificial, simulación, gemelos digitales y análisis avanzado de datos

Recreación del futuro Espacio Dato en el Mercado Gisbert de Cartagena

Recreación del futuro Espacio Dato en el Mercado Gisbert de Cartagena / A.C

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Juana Martínez

Juana Martínez

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, ha publicado este martes la resolución de RedCyTI, programa de impulso al “fomento del desarrollo económico y productivo” de las ciudades y territorios inteligentes, por el que espera movilizar más de 1,6 millones de euros en Cartagena.

La aportación de Red.es, cubrirá el 60% del presupuesto de la iniciativa presentadas por el Ayuntamiento de la ciudad de Cartagena. Con esta convocatoria se espera movilizar, al menos, 126 millones de euros, con la aportación de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales. Red.es destinará más de 94 M€ -sumando fondos propios y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)- aportando, según la CC.AA. desde que se presente, entre el 40 y el 85% de cada iniciativa seleccionada, y cuyo presupuesto debe ser de entre 1,5 y 6 M€.

Las entidades que han podido solicitar estas ayudas han sido entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas) y comunidades autónomas uniprovinciales.

El proyecto seleccionado en Cartagena es un hub de innovación urbana, especializado en defensa, seguridad y sector naval, concebido como una infraestructura tecnológica orientada a transformar los activos digitales existentes en actividad económica, experimentación y desarrollo de soluciones duales.

En concreto se trata de un nuevo entorno tecnológico diseñado para que empresas, startups, centros de investigación y entidades innovadoras puedan desarrollar, ensayar y validar soluciones avanzadas basadas en inteligencia artificial, simulación, gemelos digitales y análisis avanzado de datos.

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El proyecto impulsado por el Gobierno municipal estará ubicado junto al Espacio Nube, en el antiguo Mercado Gisbert, consolidando este enclave como un gran hub tecnológico orientado a la innovación, la formación para el empleo y la ciberseguridad empresarial.

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