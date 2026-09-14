300 rescates y 700 incendios empujan a máximos la actividad de los Bomberos de Cartagena

El Servicio municipal de Bomberos de Cartagena, coordinado por la concejalía de Seguridad Ciudadana, encabezada por José Ramón Llorca, cerró 2025 como el año con mayor número de intervenciones de toda la serie estadística recogida por el servicio desde 2002. El parque municipal contabilizó 1.953 actuaciones con desplazamiento de vehículos, frente a las 1.698 registradas en 2024. Son 255 intervenciones más en apenas doce meses, lo que supone un incremento de aproximadamente el 15%. A estas salidas se añadieron otros 104 partes de gestión resueltos desde el control de Bomberos sin necesidad de movilizar personal ni vehículos.

Hasta ahora, el registro más elevado correspondía a 2022, cuando se contabilizaron 1.869 intervenciones, seguido de las 1.833 de 2017. El último ejercicio rompe así la barrera de las 1.900 actuaciones por primera vez en los datos recopilados por el Parque de Bomberos.

Los incendios fueron, con diferencia, la principal causa de movilización del servicio municipal durante el pasado año. Los bomberos realizaron 772 actuaciones relacionadas con el fuego, cerca de cuatro de cada diez intervenciones efectuadas durante todo 2025.

Dentro de esta categoría destacan especialmente los incendios de cañas y matorral, que provocaron 201 actuaciones. A continuación aparecen los fuegos en contenedores, con 147 intervenciones, y los registrados en viviendas, con 122.

Los bomberos tuvieron que intervenir asimismo en 80 incendios de vehículos, 25 en instalaciones industriales y 23 clasificados específicamente como forestales. Otros 122 servicios quedaron agrupados dentro de otras tipologías de incendio.

Junio, el mes con más actividad La distribución de las actuaciones muestra que junio fue el mes más intenso para los Bomberos de Cartagena, con 249 intervenciones, alrededor del 13% de toda la actividad anual. Le siguieron julio, con 189 servicios; agosto, con 184; mayo, con 182; y octubre, con 178. Por el contrario, febrero fue el mes con menor número de intervenciones, con 89. También existe una concentración de actuaciones en determinadas horas del día. Las 20.00 horas fueron la franja con mayor actividad, con 143 intervenciones a lo largo del año, mientras que entre las 13.00 y las 14.00 horas se contabilizaron 120 servicios por cada franja. Las madrugadas concentraron los registros más bajos. Por días de la semana, sin embargo, el reparto fue prácticamente uniforme. El viernes encabezó ligeramente la estadística con 289 intervenciones, seguido del miércoles con 285 y el sábado con 281. El jueves, con 269, fue el día con menor actividad, aunque las diferencias entre jornadas resultaron reducidas.

El segundo gran bloque de actividad lo constituyeron los rescates y salvamentos, con 299 intervenciones, según el resumen estadístico de actuaciones del servicio. Las aperturas de puerta fueron la actuación más frecuente, con 174 servicios. Este tipo de intervenciones suelen requerir el acceso de los bomberos a inmuebles cuando existe una emergencia en el interior o no resulta posible acceder por medios convencionales. La estadística municipal recoge además 48 rescates en ascensores, 33 actuaciones en agua dulce y otras 33 intervenciones en montaña.

Las aperturas de puerta concentran además uno de los datos más llamativos del balance de víctimas. En este tipo de actuaciones, los Bomberos de Cartagena contabilizaron 66 personas afectadas durante 2025, de las que 57 resultaron lesionadas y nueve fallecieron.

A ellas se añaden actuaciones en espacios subterráneos y pozos, intervenciones vinculadas a personas en situación de tentativa de suicidio y otros rescates de distinta naturaleza. La diversidad de los avisos muestra cómo el trabajo del parque municipal va mucho más allá de la extinción de incendios y abarca buena parte de las situaciones de emergencia que requieren medios técnicos especializados.

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El balance de víctimas incorporado a la memoria contabiliza 234 personas vinculadas a las diferentes intervenciones desarrolladas durante 2025, entre lesionados y fallecidos. Entre otras situaciones, los accidentes de tráfico con personas atrapadas dejaron 39 víctimas registradas, mientras que en los incendios de viviendas figuran 14 personas afectadas.