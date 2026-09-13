Litoral refuerza la educación ambiental en los Senderos Azules de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del Área del Litoral, encabezada por el concejal popular Álvaro Valdés, continúa desarrollando actividades de educación ambiental en los senderos del municipio reconocidos con el distintivo de Sendero Azul, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes los valores naturales de estos espacios y concienciar sobre la necesidad de protegerlos.

La iniciativa forma parte de las actuaciones vinculadas a estos galardones y busca compatibilizar el disfrute de los itinerarios con la conservación de zonas de elevado interés ambiental.

En concreto, en el municipio se localizan el Sendero Azul de Iglesia a Iglesia de La Azohía a Isla Plana, el de Camina 10.000 pasos de La Manga a Cabo de Palos, el de la Rambla de El Cañar y el del Puerto de Cartagena, este último gestionado por la APC.

Una de las últimas acciones se desarrolló hace unos días en la Rambla del Cañar, bajo el título ‘Bichos y plantas de nuestro entorno’. La actividad, abierta a la participación ciudadana para todo aquel que deseara descubrir los secretos de este rincón del oeste de la mano de un biólogo, consistió en un recorrido de unos 3,5 kilómetros, de dificultad fácil, con salida desde la EDAR de Isla Plana y paso por el entorno de la Fuente del Cañar.

Durante el itinerario, los participantes pudieron aprender y reconocer según la explicación del especialista la flora y la fauna presentes en el Sendero Azul de la Rambla del Cañar, además de observar insectos, árboles, arbustos y pequeños animales.

La propuesta incluyó también pautas para aprender a identificar los sonidos de la naturaleza y, especialmente, recomendaciones sobre qué comportamientos deben evitarse para no alterar ni molestar a las especies autóctonas. La actividad fue impartida por personal especializado de Biocyma, consultora ambiental que presta este tipo de servicios al Área del Litoral del Ayuntamiento.

Fuentes municipales destacan la buena acogida de la convocatoria y el interés que despertaron algunas de las explicaciones sobre las particularidades del entorno. Entre ellas, la presencia de unos determinados líquenes en las paredes de Peñas Blancas que le dan ese color, uno de los ejemplos empleados durante la actividad para mostrar elementos naturales que habitualmente pueden pasar inadvertidos para quienes recorren estos espacios.

Aunque el programa no se limita a rutas guiadas convencionales. Desde el Área del Litoral explican que las acciones pueden adaptarse a las características de cada sendero e incluir desde observación de flora y fauna hasta talleres de fotografía, astronomía o divulgación sobre contaminación lumínica, siempre con la educación ambiental como hilo conductor.

Parte de las actividades desarrolladas este año también se han dirigido a escolares, mientras que la organizada en la Rambla del Cañar permitió la inscripción de cualquier ciudadano interesado.

El Consistorio ha estrenado este año este modelo de actuaciones vinculadas a los Senderos Azules y tiene intención de darle continuidad. Según las fuentes municipales consultadas, durante 2026 se han cubierto las actividades ambientales exigidas dentro del programa y el próximo año deberá desarrollarse, como mínimo, una acción de educación ambiental en cada sendero distinguido, con la intención de ir ampliando y perfeccionando progresivamente las propuestas.

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Con actividades como esta, el Ayuntamiento pretende que los reconocimientos ambientales no se limiten a la señalización o promoción de los itinerarios, sino que sirvan también como herramienta para divulgar el patrimonio natural del litoral cartagenero y fomentar conductas responsables entre quienes visitan estos espacios protegidos.