Los casos de abandono educativo temprano se reducen un 73% en Cartagena

El Servicio Municipal de Absentismo Escolar ha registrado un decrecimiento del 73% en los casos de abandono educativo temprano. El número se redujo de 52 en el curso 24-25 a 14 en el 25-26.

Dicho servicio señala que la mayoría de abandonos se producen con jóvenes de entre 13 y 15 años (1º y 2º de la ESO). Al respecto de las causas, señalan dificultades familiares y situaciones de vulnerabilidad, junto a la falta de interés o desmotivación del alumnado.

Asimismo, indicaron que el pasado año escolar trabajaron con 505 expedientes, de los que 151 correspondían a nuevos casos y 87 fueron favorables, ya que -aclaran- "los menores continuaron escolarizados o se incorporaron a algún tipo de formación".

La alcaldesa Noelia Arroyo destaca que se trata de "un dato positivo", pero advierte de que "no podemos bajar la guardia". Entiende que es necesario seguir trabajando para "detectar cuanto antes los problemas y evitar que un menor termine desconectándose de los estudios".

Arroyo considera que estos resultados se producen porque intervinieron a tiempo. "Cuando detectamos las primeras faltas y trabajamos con la familia, el centro educativo y los servicios municipales, tenemos muchas más posibilidades de evitar que el problema vaya a más", agrega.

La Policía Local intervino con 63 menores

Del total de expedientes, indican que la Policía Local participó en 24 expedientes a petición del servicio municipal. Subrayan, además, que localizaron a 63 menores fuera de las aulas en horario escolar.

También destacan su participación en 53 charlas de prevención para alumnos de 1º de ESO, llegando hasta 1.200 estudiantes del municipio. Por otro lado, desde el Ejecutivo municipal afirman haber incrementado, desde 2023, un 150% el presupuesto destinado a la prevención del absentismo.

Campaña para concienciar a las familias

En este sentido, la alcaldesa de Cartagena ha destacado la campaña: '¿Estás ready? Comenzamos. No lo dejes' que tiene como objetivo hablar con los jóvenes y con las familias para concienciarloss sobre la importancia de acudir desde el primer día a clase.

Esta campaña ha sido puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha, coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027. Comentan que ya está presente en los autobuses de las líneas 5 y 7 y en mupis del municipio y llegará también a los centros educativos mediante carteles, calendarios y diferentes actividades.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento indica que quiere reforzar el mensaje de que "la prevención comienza desde las primeras faltas de asistencia y que la implicación de las familias, los centros educativos y los servicios municipales resulta fundamental para evitar que un menor termine desconectándose de los estudios".