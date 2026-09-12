La Fundación La Isla reparte material escolar para unos 600 alumnos de tres colegios de Cartagena

La Fundación La Isla de Santa Lucía ha presentado este viernes una nueva campaña de apoyo a las familias destinada a garantizar material escolar al alumnado de tres colegios públicos de Santa Lucía, Los Mateos y Lo Campano: Aníbal, Asdrúbal y Nuestra Señora del Mar.

La iniciativa beneficiará a alrededor de 600 escolares, según las cifras aportadas por los responsables de los centros durante el acto.

La campaña se encuentra en su segundo año y se financia gracias a una aportación de 20.000 euros de una empresa colaboradora. El responsable de la fundación, José Manuel Torres, explicó que el acuerdo alcanzado con esta compañía tiene una duración de cinco años, por lo que está previsto mantener esta línea de ayuda durante los próximos cursos.

El material adquirido responde a las necesidades trasladadas previamente por los propios colegios. Entre los productos se encuentran libretas, lápices, colores, rotuladores, plastilina, reglas, compases e incluso calculadoras para los alumnos de los cursos superiores. La intención es cubrir aquellas compras que suponen un mayor esfuerzo para las familias y que los centros, con sus propios recursos, no siempre pueden asumir.

El director del colegio Nuestra Señora del Mar, Andrés Mayor, agradeció el material escolar para un centro "en el que tenemos un 80% de solicitudes de beca".

La directora del colegio Aníbal, María del Carmen Bernal, destacó durante la presentación que en el barrio existen numerosas familias con dificultades económicas y que, en esos hogares, el material escolar queda inevitablemente por detrás de otras necesidades más urgentes. La responsable del centro explicó que la ayuda también les ha permitido adquirir productos que en otros cursos tenían que reutilizar o recopilar por otros medios, como ocurre con las calculadoras.

“Hay mucha gente con mucha necesidad. Sus prioridades, obviamente, son comer”, señaló la directora, quien incidió en la importancia de disponer de recursos para comprar materiales que de otro modo difícilmente llegarían a las aulas.

La Fundación calcula que los tres centros cuentan con aproximadamente 200 estudiantes cada uno, por lo que el reparto alcanzaría a unos 600 niños de Infantil y Primaria. Los equipos directivos han sido los encargados de determinar qué productos necesitaban para intentar que el material llegue al conjunto del alumnado.

La iniciativa tiene además una segunda vertiente económica: todo el material ha sido adquirido en comercios del propio barrio, de manera que la campaña no solo busca aliviar el desembolso de las familias al comienzo del curso, sino también respaldar al pequeño comercio de proximidad.

Torres comenta que las ayudas permitan reducir al mínimo la aportación que deben hacer los padres. Aunque los libros de texto cuentan con otros mecanismos de apoyo y bancos de libros, los responsables educativos recuerdan que lápices, cuadernos, colores y otro material fungible continúan suponiendo un desembolso importante, especialmente en los primeros cursos.

Durante el acto también se dieron a conocer otras actuaciones de la entidad. Asimismo, Torres trabaja en un proyecto para dotar de aire acondicionado al colegio Nuestra Señora del Mar, con una inversión estimada cercana a los 90.000 euros, que asumiría la propia organización, señalando igualmente que la entidad presta actualmente ayuda alimentaria a entre 80 y 90 familias cada mes y colabora con escolares en actividades como viajes de estudios y salidas culturales.

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La presentación ha reunido asimismo a representantes de asociaciones vecinales y comerciantes de la zona. La Fundación resume el espíritu de la campaña bajo el lema “Que nadie empiece con menos”, con el objetivo de que las dificultades económicas de una familia no condicionen el inicio del curso escolar de sus hijos.