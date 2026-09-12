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El campamento festero estrena estatuas de Himilce y Emilia Paula

Ambas piezas realizadas en Valencia tienen cerca de cinco metros de altura y 400 kilos de peso

Instalación de las nuevas esculturas de Himilce y Emilia Paula a la entrada del campamento festero

Instalación de las nuevas esculturas de Himilce y Emilia Paula a la entrada del campamento festero / Iván Urquízar / LMU

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Juana Martínez

Juana Martínez

El Ayuntamiento de Cartagena renueva las dos grandes esculturas que presiden la entrada al Campamento Festero de Carthagineses y Romanos. Se trata de dos nuevas representaciones de Himilce y Emilia Paula, que se han instalado sobre las peanas existentes en el acceso principal al recinto ubicado junto al Estadio Cartagonova.

Esta intervención abre una nueva etapa de mejoras en el recinto. “Esta será la primera actuación, pero no la última. Queremos seguir modernizando y adaptando el Campamento Festero, de acuerdo con la Federación de Tropas y Legiones, para mejorar unas instalaciones que forman parte de nuestras fiestas y que cada septiembre reciben a miles de cartageneros y visitantes”, indicó hace unos días la alcaldesa Noelia Arroyo.

La edil de Festejos, Francisca Martínez, y el presidente de los festeros, Eduardo Conesa, han seguido in situ la instalación de las esculturas llevada a cabo este viernes.

La colocación ha sido llevada a cabo por los servicios municipales de Infraestructuras, que se han ocupado del montaje y anclaje de unas piezas de aproximadamente cinco metros de altura y cerca de 400 kilos de peso cada una.

Las nuevas esculturas han sido realizadas por la empresa valenciana Valua Arts & Crafts. Tienen estructura metálica interior, un núcleo de EPS de origen vegetal procedente de reciclado y una protección exterior de poliurea. El acabado es policromado y con una textura para la que los artesanos de la empresa se han inspirado en la escultura de Augusto hallada en Cartagena.

Las piezas han sido diseñadas específicamente para su instalación sobre las actuales columnas de acceso al Campamento, por lo que mantendrán la composición característica de la entrada al recinto con una imagen completamente renovada.

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Las esculturas retiradas fueron fabricadas en poliéster a finales de los años noventa y se colocaron inicialmente en el anterior recinto festero, para ser después trasladadas al actual campamento, junto al estadio Cartagonova. En 2013 el Ayuntamiento acometió una restauración ante el deterioro que presentaban.

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