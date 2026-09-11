Luz verde a la convocatoria de ayudas a colegios para actuaciones de climatización en Cartagena

La climatización de los centros educativos también ha tenido su protagonismo en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Cartagena de este jueves con la aprobación del calendario de ejecución para la tramitación anticipada de la convocatoria municipal de subvenciones a centros educativos del municipio para actuaciones de climatización, propuesta del concejal de Hacienda y Educación, Ignacio Jáudenes, y que ha salido adelante con los votos a favor del PP, el grupo municipal VOX, MC, el grupo Mixto-Sí Cartagena y el edil No Adscrito Diego Salinas, y en contra del grupo municipal PSOE.

Jáudenes fue especialmente contundente con la posición del PSOE, afirmando que "se le debería caer la cara de vergüenza por ridiculizar las demandas de los padres y madres y, al mismo tiempo, votar en contra de una inversión de un millón de euros para mejorar la climatización de los centros educativos".

"Hablan constantemente de defender la educación pública, pero cuando tienen la oportunidad de poner un millón de euros encima de la mesa para mejorar los colegios públicos de Cartagena, votan que no. Eso es una contradicción que los cartageneros deben conocer", señaló el portavoz del PP.

Jáudenes críticó que cuestione una iniciativa que ha sido trabajada y consensuada con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, añadiendo que "la 'dignidad' de la que tanto hablan la traduzcan en oponerse a una inversión que responde precisamente a una demanda de las familias". Asimismo, el titular de Educación recordó que el PSOE presentó una enmienda a los presupuestos municipales para destinar unos 100.000 euros de la Semana Santa a la climatización de los colegios.

Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Torres, calificó el Plan de Climatización de los colegios, como "un paripé que no va a reducir el calor en las aulas de ningún colegio de Cartagena y que lo único que pretende es que los padres se responsabilicen de un trabajo que debe acometer el Gobierno regional y el Ayuntamiento".

Torres señaló que el documento no se ha presentado porque no analiza la situación real de los centros ni sus necesidades, "solo contempla medidas genéricas, que no van a acabar con las altas temperaturas que están soportando profesores y alumnos y que están obligando a suspender las clases en centros como el Azorín. Los gobiernos de Arroyo y López Miras no ofrecen soluciones se dedican a presentar proyectos con propuestas para 2028, 2029 y 2030 que nunca se cumplirán".

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Desde el PSOE cuestionan que la única medida que se ha puesto en marcha es una línea de subvenciones "encubierta" en la que se responsabiliza a los padres de las inversiones, "lo que no es correcto. La administración debe asumir su responsabilidad y resolver el problema y no dejar a los padres que se ocupen de un problema que no les compete".