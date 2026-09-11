Impulso al Mercado de Santa Florentina con la licitación de 23 puestos y el aparcamiento

La Junta de Gobierno Local, reunida bajo la presidencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado la licitación para la explotación de 23 unidades comerciales vacantes y del aparcamiento público situado en el semisótano del Mercado Municipal de Abastos de Santa Florentina.

Una medida que, según ha destacado la concejal de Comercio, Hostelería y Consumo, Belén Romero, supone "una nueva oportunidad de empleo y emprendimiento comercial para la ciudad, que permitirá seguir dinamizando el comercio local y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos".

Romero ha subrayado que estas licitaciones se enmarcan en un proceso de transformación integral del mercado, en el que el Ayuntamiento ha ejecutado inversiones que superan el millón de euros desde 2023.

"Con la suma de los nuevos puestos, el parking y el espacio gastronómico, estamos materializando un mercado moderno, abierto a toda la ciudadanía y digno de cualquier ciudad europea", ha asegurado la edil, quien ha señalado que en una próxima convocatoria, para la que aún no hay fecha definida, "sacaremos a licitación los puestos destinados a hostelería".

El proceso de modernización llevado a cabo hasta ahora ha incluido la reforma de 24 puestos, la adecuación del semisótano y la rehabilitación de fachadas, con una subvención de 536.477 euros. A esta actuación se suma la adecuación del aparcamiento, que fue licitada en 2023, quedó desierta y fue reactivada con un coste final de 494.155 euros. En 2024 se instalaron ocho ventiladores industriales por 40.000 euros, y en 2025 se destinaron 37.500 euros a mejoras estructurales y estéticas en doce puestos.

La concejal ha señalado que estas actuaciones, junto con las nuevas líneas de trabajo en marcha —los 23 nuevos puestos, el parking y la apertura del aula gastronómica—, "consolidan la hoja de ruta del Gobierno municipal para que el mercado de abastos refleje la identidad de Cartagena".

El expediente aprobado saca a licitación 23 unidades comerciales vacantes, distribuidas en 23 lotes independientes, que suman una superficie total de 264,8 metros cuadrados. Las actividades permitidas son la venta de productos alimentarios frescos, elaborados, especializados y complementarios, así como artesanía, souvenirs y artículos promocionales de la ciudad.

La concesión tendrá una duración inicial de diez años, prorrogable por periodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco. El canon anual mínimo por lote oscila entre los 137,64 euros de la unidad más pequeña y los 432,56 euros de la mayor, y los licitadores podrán mejorarlo al alza. Los interesados podrán presentar oferta para un máximo de tres lotes, indicando el orden de preferencia.

38 plazas de aparcamiento

En cuanto al aparcamiento, el expediente contempla la explotación de 38 plazas —dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida— en una superficie útil de 1.852,57 metros cuadrados. La concesión tendrá una duración de veinte años, prorrogable por cinco más, y el canon anual de licitación parte de los 8.200 euros.

El concesionario deberá explotar un mínimo del 66% de las plazas en régimen de rotación pública, de lunes a sábado de 8:00 a 17:00 horas, con una tarifa máxima de 2,40 euros por hora (IVA incluido). Fuera de ese horario, podrá ofrecer abonos mensuales, estacionamiento nocturno y otros servicios complementarios como lockers para paquetería o puntos de recarga para vehículos eléctricos.

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La concejal ha querido destacar que "con estas licitaciones damos un paso decisivo para que Santa Florentina sea un mercado vivo, donde la tradición de la compra diaria conviva con la innovación gastronómica".