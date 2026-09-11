Alarma por el deterioro del Molino del Monte Sacro en plena polémica por las obras en la zona

La edil no adscrita María Dolores Ruiz ha visto aprobada por unanimidad su moción instando al Gobierno municipal a ejecutar con carácter urgente las actuaciones necesarias para reparar el chapitel del Molino de Monte Sacro, eliminando las filtraciones de agua que están deteriorando la estructura de madera. Así como el resto de actuaciones reflejadas en el informe técnico en cuanto al tablaillo y las huellas de la escalera desaparecidas.

La iniciativa también incluye implantar un programa periódico de inspección y mantenimiento preventivo del Molino de Monte Sacro que garantice su adecuada conservación, evite la repetición de situaciones de deterioro como la actual y preserve la inversión pública realizada en su rehabilitación, facilitando asimismo su visita pública conforme a lo previsto en el artículo 8.1.c) de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.

Ruiz explicó que en la rehabilitación del Molino de Monte Sacro el Ayuntamiento destinó alrededor de 90.000 euros en 2019. Sin embargo, siete años después, el estado actual del inmueble evidencia un importante deterioro que pone en riesgo tanto la inversión pública realizada como la adecuada conservación de este elemento del patrimonio histórico municipal.

El día 4 de enero de este año el 112 comunicó un incendio en su interior del Molino de Monte Sacro. Aunque el incendio no requirió finalmente la intervención de los bomberos, no consta que, tras producirse el siniestro, se realizara ninguna inspección técnica del inmueble para evaluar los posibles daños ocasionados a pesar de tratarse de un Bien de Interés Cultural rehabilitado con fondos públicos.

Ante el evidente deterioro que presentaba el chapitel y el riesgo de que las intensas lluvias registradas estuvieran agravando los daños en el interior del edificio, Ruiz presentó una moción al Pleno en marzo solicitando la inspección técnica del molino, que fue aprobada y realizada el 27 de abril. El informe técnico, redactado en julio, constata, entre otras deficiencias la existencia de un hueco en el primer tablaillo o forjado de madera, originado como consecuencia del incendio, afectando directamente al entablado estructural y comprometiendo su estabilidad y seguridad, siendo necesaria su reparación o sustitución.

Asimismo, durante la sesión plenaria se debatieron dos iniciativas relativas a las obras de adecuación que se están llevando a cabo en la zona. En concreto ambas mociones, una de MC y otra del PSOE, fueron rechazadas con los votos en contra del Gobierno Local y de Vox.

El concejal de Urbanismo, Pablo Braquehais, explicó que la actuación prevista en Monte Sacro permitirá acabar con el aislamiento de esta zona del casco histórico, abrir una nueva conexión entre Sor Francisca Armendáriz y la Serreta, crear una zona verde, ordenar provisionalmente el aparcamiento y atraer inversión para vivienda con respeto a las obligaciones arqueológicas.

"Va a haber conexión donde hasta ahora había aislamiento y un aparcamiento ordenado y seguro donde hoy reina el caos", afirmó.

Braquehais aseguró además que el compromiso municipal ya ha despertado interés privado con la reactivación del edificio de la calle Muralla de Tierra, paralizado durante años, y la existencia de nuevos inversores interesados en promover vivienda en Monte Sacro con respeto a los compromisos arqueológicos.

El portavoz y líder de MC, Jesús Giménez Gallo, reprochó al Gobierno municipal que haya intentado presentar la propuesta como una paralización completa de la actuación cuando la moción diferenciaba expresamente entre las obras.

"MC propone que no se lleven a cabo el aparcamiento, el pipicán, como lo llaman los vecinos, y la pista deportiva, pero que sí se ejecuten los viales que son compatibles con el planeamiento. Esa actuación provisional sí puede hacerse", expuso Giménez Gallo.

El líder de MC insistió en que el problema reside en emplear el dinero destinado a las excavaciones arqueológicas para ejecutar instalaciones sobre un espacio que todavía conserva restos patrimoniales, "lo que tienen ustedes es la urgencia de gastar el dinero de las excavaciones en un parking. Ya lo dijimos en 2024, cuando Arroyo anunció que se metía a gorrilla en el Monte Sacro. A día de hoy ni siquiera sabemos qué fórmula van a utilizar para cobrar ese euro en el aparcamiento".

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"El PP expulsó a los cartageneros, se ha tirado treinta años sin hacer nada y ahora los va a sustituir por coches", denunció el líder de MC. En la misma línea el portavoz socialista Manolo Torres echó en cara al Gobierno crear un parking para coches en una zona de bajas emisiones.