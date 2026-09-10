El Puerto de Cartagena veta la entrada del buque ALMAJD por su vinculación con Rusia

Capitanía Marítima ha rechazado este jueves la entrada al Puerto de Cartagena del buque ALMAJD por las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia tras el inicio de la guerra de Ucrania.

La embarcación navega actualmente bajo pabellón de Saint Kitts and Nevis, aunque estuvo abanderada en Rusia después del 24 de febrero de 2022, fecha a partir de la cual comenzaron a aplicarse las medidas restrictivas comunitarias.

Ante esta circunstancia, el capitán marítimo ha ordenado a Salvamento Marítimo impedir el acceso del buque a aguas jurisdiccionales españolas.

La instrucción establece además que el ALMAJD deberá mantenerse a una distancia mínima de 12 millas náuticas de la costa.

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La decisión se adopta en aplicación del embargo y de las restricciones aprobadas por la Unión Europea contra buques vinculados a Rusia tras la invasión de Ucrania.