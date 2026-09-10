Policía Local de Cartagena vigilará el acceso al campamento para impedir la entrada de armas y drogas

El dispositivo especial de seguridad de las fiestas de Carthagineses y Romanos sumará unos 2.000 servicios de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil a lo largo de los diez días de celebración, según ha acordado la Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles.

El operativo contará con alrededor de 1.500 servicios de Policía Local, 300 de Policía Nacional y 200 de Guardia Civil, a los que se sumarán los dispositivos especiales de Bomberos, Protección Civil y los servicios de seguridad privada establecidos por la Federación de Tropas y Legiones.

La Junta Local de Seguridad ha reunido a los distintos cuerpos y servicios que participarán en el dispositivo con el objetivo de coordinar las actuaciones y garantizar el normal desarrollo de las fiestas, que congregan durante diez días a miles de personas en distintos puntos de la ciudad.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, explicó que el operativo contempla controles de alcoholemia y dispositivos de vigilancia en los accesos para prevenir la introducción de sustancias estupefacientes y armas.

La Policía Local establecerá además dispositivos especiales de tráfico coincidiendo con los diferentes actos y desfiles, con cortes y regulación de la circulación para garantizar tanto la seguridad como la fluidez del tráfico.

Bomberos contará con un dispositivo formado por entre seis y siete efectivos, además de un camión autobomba ligero y un vehículo todoterreno ligero. Los efectivos acompañarán determinados actos en los que se utilicen elementos pirotécnicos, fuego u otros elementos que requieran medidas especiales de prevención.

Asimismo, del 14 al 17 se realizarán inspecciones en la zona del campamento, en coordinación con la Federación de Tropas y Legiones, para comprobar las condiciones de seguridad y protección contra incendios de las casetas.

En el interior del campamento, la Policía intervendrá en aquellas incidencias que revistan mayor entidad, mientras que la Federación contará con un amplio dispositivo de seguridad privada para atender las incidencias de carácter más leve.

En el exterior del campamento, los equipos de Policía Local, apoyados por patrullas de Seguridad Ciudadana, desarrollarán labores de prevención frente al consumo de alcohol en la vía pública, el botelleo y la venta ambulante, además de establecerse un servicio coordinado con Servicios Sociales para la atención de situaciones de mendicidad.

El dispositivo contará también con el apoyo de unidad canina, drones y el equipo de redes sociales, que realizará labores de seguimiento y prevención ante posibles convocatorias relacionadas con botelleos y otras concentraciones.

La seguridad de las fiestas contará asimismo con un Punto Violeta, establecido en colaboración con Servicios Sociales, al que podrán acudir aquellas personas que necesiten atención ante posibles situaciones de violencia o acoso. Cuando sea necesario, se facilitará la intervención de las unidades especializadas correspondientes.

Por su parte, la Federación de Tropas y Legiones ha destacado las medidas adoptadas este año para reforzar la accesibilidad, la inclusión y la diversidad durante las fiestas.

En los desfiles se ampliarán las zonas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR), con dos espacios de mayor extensión y más centralizados. Además, en la calle del Carmen se habilitará una zona con audioguía para personas ciegas o con baja visión.

Desde la Federación de Tropas y Legiones se ha animado a cartageneros y visitantes a participar en las fiestas y se ha agradecido el trabajo de coordinación de los diferentes cuerpos y servicios que forman parte del dispositivo de seguridad.

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La Junta Local de Seguridad ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación entre las distintas administraciones, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia para garantizar que las fiestas se desarrollen con las máximas condiciones de seguridad y que puedan ser disfrutadas por todos los ciudadanos.