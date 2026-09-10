Los padres del colegio Azorín de Cartagena protestan por la falta de climatización

El Grupo Municipal Socialista denuncia que el inicio del curso "revela que el Plan de Climatización de Noelia Arroyo y López Miras es una burla absoluta y que este verano no se ha climatizado ni una sola aula de los colegios públicos del término municipal de Cartagena, por lo que profesores y alumnos tienen que seguir soportando temperaturas que superan en muchos casos los cuarenta grados, con el riesgo que esto conlleva para su salud".

El portavoz socialista y la edil Isabel Andreu han acompañado a los padres de alumnos del colegio Azorín en la protesta que han celebrado porque este martes ya se suspendieron las clases a las 11 horas porque en las aulas del centro se superaban los 27 grados.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, señala que los padres denuncian que los estudiantes "se asan en las aulas y exigen a la alcaldesa que se deje el postureo y los anuncios vacíos y solucione de una vez por todas el calor en los colegios".

Torres señala que "la solución no son unas subvenciones mínimas que no paliarán el problema en ningún centro, no llegan a tiempo y cargan parte del coste a los padres, tal y como pretenden hacer con el Plan de Climatización. El abandono y la incapacidad de los gobiernos de López Miras y Noelia Arroyo es absoluta. Han tenido tres años de legislatura y todo el verano para realizar reformas en los centros educativos y solucionar el problema pero han preferido cruzarse de brazos y no hacer nada".

Las altas temperaturas que se alcanzan en las aulas de Cartagena provocaron que varios estudiantes sufrieran el pasado curso desmayos y tuvieran que ser atendidos por personal sanitario y la situación volverá a repetirse porque ayer ya tuvieron que suspenderse las clases en el Azorín.

"Mucho nos tememos que esta situación podría volver a repetirse porque el calor continúa en septiembre y es posible que también se prolongue durante el mes de octubre. El gobierno local y el gobierno regional siguen anunciando sus planes con inversiones mínimas que no resuelven el problema de fondo y que sólo sirven como propaganda y autobombo de Arroyo y López Miras porque no han hecho nada real en los centros de Cartagena", señala Torres.

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El líder socialista exige medidas urgentes y efectivas para resolver de una vez por todas el problema. "Lo que hay que hacer es actuar con rapidez e instalar climatización en los colegios de Cartagena. Es la única solución real y efectiva. Cualquier otra medida es una chapuza", insiste Torres.