Melody, Sonissim y Cartagena Negra protagonizan el fin de semana cultural en Cartagena

Música, patrimonio, literatura, teatro y deporte protagonizan la agenda cultural y de ocio de Cartagena para este fin de semana, con propuestas como el festival Sonissim, el concierto de Melody, las actividades de Cartagena Negra, rutas y visitas guiadas de Cartagena Puerto de Culturas y distintos encuentros deportivos.

La programación arranca este jueves con nuevas actividades de la XII edición de Cartagena Negra, que reúne en la ciudad a autores y profesionales de la literatura negra, policíaca y de misterio. Esta tarde se proyectará en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy el cortometraje finalista 'Cara de cona', seguido de la presentación de 'Cruzada', de Cristina Higueras y Manuel Ríos Sanmartín, y de una mesa redonda sobre los cinco sentidos del crimen, según ha informado el Consistorio.

Este viernes continuará Cartagena Negra con nuevas proyecciones, presentaciones y mesas redondas, además del Premio Boria y un concurso de microrrelatos en Mister Witt Café. A partir de las 19.00 horas, el Club Náutico de Santa Lucía acogerá el festival Sonissim, con las actuaciones de Ruto Neón, Adiós Noviembre, Pájaro Guía, Perdedor, Kilara y Aivi, además de las sesiones de Josedo DJ, DJ Easy y Big Sama DJ. La entrada será libre hasta completar aforo.

Este sábado concentrará buena parte de las propuestas del fin de semana. Cartagena Negra celebrará sus últimas actividades, entre ellas mesas redondas, la entrega de premios de cortometrajes y novela y distintas presentaciones en el Luzzy y el Museo del Teatro Romano.

La jornada también contará con varias propuestas de Cartagena Puerto de Culturas, como la ruta guiada 'Carthagineses y romanos', a las 10.30 horas; la actividad familiar 'La primera sirenita', a las 11.00 horas, con salida en barco turístico y visita al Fuerte de Navidad; y el escape room familiar 'El secreto de Peral y los planos perdidos', a las 18.00 horas.

A las 18.00 horas, el Museo del Teatro Romano acogerá además una ponencia sobre las formaciones minerales de Cueva Victoria, mientras que a las 19.00 horas el Palacio de Deportes será escenario del encuentro de la Copa de España de baloncesto entre CB Cartagena y Ciudad Molina Basket.

La música tendrá otra de sus citas destacadas a las 21.00 horas en el auditorio El Batel, con el concierto de Melody, que celebra sus 25 años de trayectoria con un espectáculo que combina grandes éxitos, nuevas canciones y nuevas composiciones.

El sábado se cerrará en el Teatro Romano con una visita nocturna teatralizada, a partir de las 21.00 horas.

El domingo continuará la programación de Cartagena Puerto de Culturas con las rutas 'Cartagena romana y mediterránea', con paseo en barco, y 'Del Teatro a la Domus del Pórtico', además de la actividad familiar '1.000 segundos de viaje submarino', vinculada a la figura de Isaac Peral.

En el apartado deportivo, el Jimbee Cartagena Costa Cálida disputará el domingo a las 12.45 horas en el Palacio de Deportes su primer partido de Liga de la temporada ante Inter JP Financial.

La programación teatral llegará también a El Algar con dos funciones, a las 18.00 y 20.30 horas, de 'Pensionistas', protagonizada por Irma Soriano, Loreto Valverde y Charo Reina, en el Teatro Circo Apolo.

A estas actividades se suman las exposiciones temporales que permanecen abiertas en distintos espacios de la ciudad, entre ellas 'Los de aquí', en el Palacio Consistorial; 'Distrito', en la Sala Dora Catarineu, y 'De Orbe Novo', en la Sala Domus del Pórtico.

Por otro lado, distintos barrios y diputaciones celebran durante estos días sus fiestas populares, entre ellos La Aparecida, Molinos Marfagones, Los Dolores y Media Sala, con actividades programadas durante el fin de semana.

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La agenda se completa con las propuestas del programa T-LA de verano, organizado por la Concejalía de Juventud, y diferentes actividades familiares en las bibliotecas municipales y otros espacios culturales.