MC propone garantizar el comedor escolar hasta los 16 años y extender las ayudas también a la ESO

MC propone que la Comunidad Autónoma garantice la continuidad del servicio de comedor escolar durante toda la enseñanza obligatoria, hasta los 16 años, y que las ayudas económicas vinculadas a este servicio no desaparezcan cuando los alumnos pasan de Primaria a Secundaria.

La vicepresidenta y coordinadora regional de MC, Esther Guzmán, ha señalado que la propuesta parte de una realidad "difícilmente justificable": un alumno puede disponer de comedor y de ayuda económica en sexto de Primaria y perder ambas prestaciones apenas unos meses después al comenzar primero de ESO, aunque su situación familiar y económica no haya cambiado.

"Si una familia necesita apoyo en junio, cuando su hijo termina sexto de Primaria, no tiene sentido que deje de recibirlo en septiembre porque ese mismo menor haya pasado a un instituto", ha explicado Guzmán.

La formación plantea que la Comunidad modifique la normativa regional para incluir expresamente los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria dentro del sistema de comedor y de ayudas, de manera que "la ayuda siga al alumno y no al edificio en el que estudia".

MC quiere que Cartagena sirva además como uno de los territorios prioritarios para desarrollar este modelo, tanto por su dimensión como por la existencia de numerosas zonas con importantes necesidades sociales. Guzmán ha recordado que la propia Comunidad Autónoma ya ha comenzado a ofrecer comedor a alumnado de primero de ESO en determinados colegios que han incorporado enseñanzas de Secundaria, entre ellos centros de Cartagena, insistiendo en que es un modelo que ya funciona en otras Comunidades Autónomas.

"La Administración ya reconoce en la práctica que un alumno de Secundaria puede necesitar comedor. Lo que no puede hacer es ofrecerlo a un niño de doce años si permanece en un colegio y negárselo a otro de la misma edad porque estudia en un instituto", ha indicado.

Por ello, MC propone que el Gobierno regional elabore un mapa de necesidades de los institutos de Cartagena y del conjunto de la Región y establezca distintas fórmulas de prestación del servicio: comedor propio, catering o utilización compartida de comedores de colegios próximos cuando resulte más eficiente.

La propuesta incluiría también el mantenimiento de las ayudas por renta durante toda la ESO, de forma que los alumnos que ya sean beneficiarios al terminar Primaria puedan conservarlas mientras mantengan las circunstancias económicas que dieron lugar a su concesión.

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MC enmarca esta iniciativa en los últimos datos sobre pobreza infantil y cobertura de comedor escolar en la Región de Murcia. Según los datos analizados por la formación, la Región presenta uno de los peores índices de pobreza o exclusión social infantil de España y, al mismo tiempo, se sitúa a la cola en cobertura de ayudas de comedor. La vicepresidenta de MC considera especialmente grave que esta situación se produzca después de décadas de competencias educativas autonómicas.