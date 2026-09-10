Cartagena pide aumentar los medios de la Guardia Civil frente las organizaciones criminales

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado, según una moción de Vox, instar al Gobierno de España a reforzar de manera inmediata y efectiva el control de las fronteras terrestres y marítimas españolas, adoptando las medidas necesarias para prevenir e impedir las entradas ilegales en territorio nacional.

"España tiene un grave problema de control de sus fronteras y Cartagena ya no puede contemplarlo como algo lejano", expuso el líder local de la formación de Abascal, Gonzalo López Pretel.

Asimismo, aprueban instar al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia a reforzar los medios humanos, materiales, tecnológicos y marítimos destinados a la Guardia Civil y Policía Nacional en Cartagena y su litoral, intensificando la vigilancia y la persecución de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de personas, narcotráfico, petaqueo y demás actividades ilícitas relacionadas.

Además, pide al Gobierno de España garantizar la inmediata identificación y tramitación individualizada de quienes accedan ilegalmente al territorio nacional; adoptar las medidas previstas para evitar su permanencia irregular; y ejecutar las resoluciones de retorno, devolución o expulsión que procedan, según la ley de Extranjería, añadido eso por una enmienda del PSOE.

Asimismo, la Corporación acuerda instar al Gobierno de España a promover las reformas legislativas necesarias para disponer de mecanismos eficaces que permitan el retorno de quienes hayan entrado ilegalmente y carezcan de derecho a permanecer en España.

Además, se solicita a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia que establezca o reforzar un protocolo de coordinación con el Ayuntamiento de Cartagena ante desembarcos ilegales en nuestro litoral, garantizando la comunicación inmediata y la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios municipales.

De igual se insta al Gobierno de España a intensificar la persecución de las mafias y redes logísticas que facilitan la inmigración ilegal y otros tráficos ilícitos a través del Mediterráneo, con especial atención al petaqueo y al abastecimiento clandestino de combustible.

Cartagena reconoce también su apoyo a la Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y demás servidores públicos que trabajan en la defensa y vigilancia de nuestras fronteras, reclamando para ellos medios suficientes. El PSOE ha añadido que se reconozca el trabajo de la Benemérita durante estos últimos 15 días en los que se ha producido la llegada de varias pateras a la costa de Cartagena.

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Por último, el Ayuntamiento manifiesta su solidaridad con los compatriotas de Ceuta y Melilla y reclama al Gobierno de España los medios necesarios para garantizar la seguridad de nuestras fronteras y la normal prestación de los servicios públicos.