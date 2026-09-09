Agricultura
La UPCT participa en una iniciativa para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la patata nueva del Campo de Cartagena
En 2023, la Región de Murcia produjo 173.000 toneladas de patata, de las que el 58% correspondió a la variedad temprana
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) participa en una iniciativa para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la patata nueva del Campo de Cartagena, una variedad con alto valor gastronómico y cultural que afronta una pérdida de rentabilidad por la competencia de patatas de conservación extranjeras y la falta de diferenciación en el mercado.
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 194.918,82 euros, financiados en el marco de una convocatoria del Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC 2023-2027) en el ámbito de la Región de Murcia.
El Grupo Operativo PROPACAR, cuya actividad acaba de comenzar y finalizará en agosto de 2028, busca mejorar la competitividad y aumentar la superficie de cultivo de la patata nueva mediante nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia una producción más sostenible.
En 2023, la Región de Murcia produjo 173.000 toneladas de patata, de las que el 58% correspondió a la variedad temprana.
Los investigadores de la UPCT Juan Fernández, Encarna Aguayo y Lola Cano coordinarán las actividades del proyecto.
A través de sus grupos de investigación abordarán aspectos relacionados con la sostenibilidad, la valoración culinaria y la trazabilidad de la patata mediante tecnología blockchain, señala Juan Fernández, investigador responsable.
Por su parte, la consultora de innovación tecnológica Paudire actuará como agente de innovación, coordinando y supervisando que se vayan cumpliendo los diferentes hitos contemplados en el Proyecto.
Además de UPCT y Paudire, participan en este proyecto Gregal Sociedad Cooperativa, Ideagro, FECOAM (Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia), COAGACART (Cooperativa de Agricultores y Ganaderos del Campo de Cartagena), ADEJA-ASAJA y los agricultores Luis Sánchez Garre, Martín Manuel Solano y Salvador Mellinas.
Los socios del Grupo Operativo han celebrado hoy la primera reunión de trabajo en la Estación Experimental Agroalimentaria Tomás Ferro de la UPCT para coordinar la puesta en marcha de las actuaciones.
Este proyecto ha sido financiado en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de España, por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia.
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