El Puerto de Cartagena estudiará nuevas soluciones para evitar el arrastre de residuos al mar por el agua de lluvia

La Autoridad Portuaria de Cartagena saca a licitación por valor de 137.281,40 euros, IVA incluido, la asistencia técnica para estudiar nuevas soluciones de recogida y tratamiento de las aguas de lluvia en las dársenas de Cartagena y Escombreras, especialmente en las zonas donde se manipulan y almacenan graneles.

El objetivo es analizar qué ocurre con el agua cuando llueve sobre las explanadas y muelles portuarios y determinar las mejores soluciones para evitar que las partículas y restos depositados durante la actividad diaria sean arrastrados hasta la red de drenaje y terminen en el mar.

La manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías puede dejar sobre las superficies restos de graneles, partículas, hidrocarburos procedentes de maquinaria, residuos o materia orgánica que, durante los episodios de lluvia, pueden ser arrastrados por las escorrentías. El estudio permitirá conocer con detalle estos procesos y definir cómo actuar en cada zona.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha explicado que “queremos actuar desde el origen, estudiando qué ocurre con el agua de lluvia en nuestros muelles y qué soluciones podemos aplicar para recogerla y tratarla antes de que llegue al mar. Tenemos una dársena industrial con una actividad muy importante y tenemos que adaptar también nuestras infraestructuras a esa realidad”.

Hernández ha añadido que “este estudio nos permitirá disponer de una planificación concreta, saber dónde debemos actuar y elegir las soluciones que mejor funcionen en cada zona antes de abordar las futuras inversiones”.

El trabajo partirá de un diagnóstico de la situación actual y analizará las características de los muelles, los materiales que se manipulan, las pendientes, los sistemas de drenaje existentes y los puntos donde se concentra el agua. También estudiará los diferentes tipos de partículas y restos procedentes de la actividad portuaria que pueden encontrarse en las escorrentías y su comportamiento durante episodios de lluvia.

A partir de ese diagnóstico se plantearán distintas alternativas para la captación, conducción y tratamiento de las aguas. Entre las posibilidades que deberán analizarse se encuentran la separación de las aguas limpias de las potencialmente contaminadas, sistemas de pretratamiento en puntos críticos, canaletas y redes de drenaje, tanques de tormenta y diferentes sistemas de tratamiento.

El estudio analizará además la posibilidad de reutilizar el agua tratada cuando resulte técnica y económicamente viable, con posibles usos para el riego de zonas verdes, el baldeo y limpieza de superficies o el control del polvo en las áreas de acopio.

Las diferentes soluciones se compararán teniendo en cuenta su viabilidad técnica, eficacia ambiental, coste de construcción y mantenimiento, compatibilidad con la actividad diaria del puerto y funcionamiento ante episodios de lluvias intensas. El objetivo final será seleccionar la alternativa que permita dar respuesta a las necesidades de cada zona sin interferir en la operativa portuaria.

La asistencia técnica tendrá un plazo de seis meses. A los tres meses deberá presentarse un primer avance y, una vez seleccionada la solución, el estudio servirá de base para la posterior redacción del correspondiente proyecto.

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El contrato cuenta con un presupuesto de 137.281,40 euros, IVA incluido, y forma parte del Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria de Cartagena para 2026.