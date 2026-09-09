El presidente del Sector Estación lleva al Ayuntamiento de Cartagena a los tribunales por la multa del Pleno

El conflicto político y vecinal desatado tras el Pleno ordinario del pasado 10 de septiembre de 2025 en el Palacio Consistorial ha dado el salto definitivo a los tribunales. El líder vecinal Fulgencio Sánchez Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVECIP), ha formalizado una demanda ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Cartagena contra el Ayuntamiento.

A través de su letrado, la defensa solicita la nulidad de la resolución dictada por el Concejal de Seguridad Ciudadana que le impone una sanción administrativa de 601 euros por “causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos” especificando seguidamente que el presidente supuestamente “al ser invitado a abandonar la sala del Pleno, se dirige a personas faltando al respeto y gritándoles, se resiste dirigiéndose a un agente en tono amenazante alzando la voz”.

Los hechos se remontan al Pleno del 10 de septiembre de 2025, en el que se debatía una moción centrada en el fomento de la participación de las asociaciones y federaciones vecinales en las comisiones y mesas de trabajo municipales. Sánchez acudió al salón de plenos como público para seguir la votación. Sin embargo, tras el debate político, el dirigente vecinal expresó públicamente su indignación por lo que demostró un «menosprecio» continuo hacia los colectivos que representan. Acto seguido, abandonó la sala por su propia voluntad junto a otros representantes asociativos y concejales de la oposición, entre ellos el portavoz del Grupo Socialista, Manuel Torres.

En la propia grabación del Pleno consta que, instantes después del abandono de los ediles, la alcaldesa Noelia Arroyo declaró textualmente que «la obligación de todos los concejales del Pleno es estar en el Pleno salvo causa mayor, que no se ha producido» , lo que según la defensa evidencia que la sesión continuó con total normalidad.

A la salida del salón de plenos, dos agentes de la Policía Local abordaron a Sánchez Fuentes y al resto de dirigentes vecinales en presencia de Torres y les comunicaron que serían denunciados por provocar altercados.

El abogado de Sánchez rebate frontalmente la versión municipal, sosteniendo que en ningún momento se producen actos de desorden público ni alteraciones graves del desarrollo del Pleno, remitiéndose al vídeo oficial de la sesión plenaria.

Asimismo, argumentan que mostrar disconformidad u opinar en un Pleno no encaja en el tipo legal del artículo 36.3 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pensado para disturbios de entidad en vías públicas.

Denuncia vulneración del derecho a la defensa, ya que "el instructor municipal rechazó las pruebas de descargo propuestas en sus alegaciones del 21 de octubre de 2025, en las que solicitaba la declaración de la alcaldesa Noelia Arroyo y del concejal Manuel Torres". La administración desestimó los testimonios por considerarlos «manifiestamente innecesarios» amparándose en la presunción de veracidad policial.

El caso queda ahora visto para sentencia en los tribunales ordinarios, donde la defensa ha solicitado que se reclame la grabación íntegra del Pleno y se cite a declarar a la alcaldesa y al portavoz del Grupo Socialista.

Noticias relacionadas

Finalmente, de forma subsidiaria, el escrito alega que la sanción de 601 euros vulnera el principio de proporcionalidad que debe regir todo procedimiento sancionador de la Administración, "resulta desproporcionado e irrazonable equiparar la salida de un salón pleno de una persona septuagenaria —movida por la irritación del momento y sin oponer resistencia— con una grave alteración de la seguridad ciudadana".