Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley Mar MenorLey de HaciendaOperación antidroga La PazES-AlertSánchez SernaCasting en Murcia
instagramlinkedin

Nuevas restricciones de tráfico en Héroes de Cavite por las obras del puerto de Cartagena

Del 10 al 24 de septiembre quedará habilitado un solo carril compartido para ambos sentidos, cuyo tránsito será regulado por un semáforo

Varias personas cruzan un paso de peatones en la zona de Héroes de Cavite

Varias personas cruzan un paso de peatones en la zona de Héroes de Cavite / Alex Moreno / LMU

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juana Martínez

Juana Martínez

La calle Joaquín Navarro Coromina, situada frente a Héroes de Cavite uniendo el Paseo Alfonso XII y la calle Real, tendrá restricciones al tráfico de vehículos del 10 al 24 de septiembre, ambos días inclusive.

Solo quedará libre un carril compartido para ambos sentidos de circulación, por lo que habrá un semáforo regulando el paso alterno de vehículos. Previsiblemente, esto provocará que el tráfico sea menos fluido por lo que desde Policía Local se recomienda el tránsito por itinerarios alternativos.

Noticias relacionadas

El corte se debe a la ejecución de canalización eléctrica de aproximadamente 80 metros lineales. La actuación se enmarca dentro de la obra de adecuación del exterior del edificio de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que incluye la mejora de pavimentos y control de acceso para vehículos en la zona de Héroes de Cavite.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cuartel de Los Dolores comenzará a funcionar mientras se construye el aula de estudio
  2. Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas
  3. Arroyo ficha a la 'elegida' de Sánchez del Álamo en Cartagena
  4. El Juzgado declara nula la jubilación forzosa de un agente de la Policía Local de Cartagena
  5. Interceptan una nueva patera con diez ocupantes en la zona militar de La Algameca Chica
  6. El CEIP Azorín de Cartagena adelanta la salida del alumnado el primer día de clase por las altas temperaturas en las aulas
  7. La política fiscal de Arroyo genera 20,2 millones de euros de ahorro para los cartageneros en cuatro años
  8. Los últimos del Gran Hotel de Cartagena

Nuevas restricciones de tráfico en Héroes de Cavite por las obras del puerto de Cartagena

Nuevas restricciones de tráfico en Héroes de Cavite por las obras del puerto de Cartagena

El Puerto de Cartagena estudiará nuevas soluciones para evitar el arrastre de residuos al mar por el agua de lluvia

El Puerto de Cartagena estudiará nuevas soluciones para evitar el arrastre de residuos al mar por el agua de lluvia

La UPCT participa en una iniciativa para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la patata nueva del Campo de Cartagena

La UPCT participa en una iniciativa para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la patata nueva del Campo de Cartagena

La nueva asesora de Alcaldía de Cartagena deja su puesto en la FAVCAV por "incompatibilidad"

El presidente del Sector Estación lleva al Ayuntamiento de Cartagena a los tribunales por la multa del Pleno

El presidente del Sector Estación lleva al Ayuntamiento de Cartagena a los tribunales por la multa del Pleno

Investigadores europeos abordan en una conferencia las formaciones minerales de Cueva Victoria en Cartagena

Investigadores europeos abordan en una conferencia las formaciones minerales de Cueva Victoria en Cartagena

El CEIP Azorín de Cartagena adelanta la salida del alumnado el primer día de clase por las altas temperaturas en las aulas

El CEIP Azorín de Cartagena adelanta la salida del alumnado el primer día de clase por las altas temperaturas en las aulas

CSIF denuncia ante Inspección de Trabajo varias deficiencias en materia de prevención de riesgos en el Servicio de Bomberos de Cartagena

CSIF denuncia ante Inspección de Trabajo varias deficiencias en materia de prevención de riesgos en el Servicio de Bomberos de Cartagena
Tracking Pixel Contents