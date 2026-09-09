Nuevas restricciones de tráfico en Héroes de Cavite por las obras del puerto de Cartagena

La calle Joaquín Navarro Coromina, situada frente a Héroes de Cavite uniendo el Paseo Alfonso XII y la calle Real, tendrá restricciones al tráfico de vehículos del 10 al 24 de septiembre, ambos días inclusive.

Solo quedará libre un carril compartido para ambos sentidos de circulación, por lo que habrá un semáforo regulando el paso alterno de vehículos. Previsiblemente, esto provocará que el tráfico sea menos fluido por lo que desde Policía Local se recomienda el tránsito por itinerarios alternativos.

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El corte se debe a la ejecución de canalización eléctrica de aproximadamente 80 metros lineales. La actuación se enmarca dentro de la obra de adecuación del exterior del edificio de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que incluye la mejora de pavimentos y control de acceso para vehículos en la zona de Héroes de Cavite.