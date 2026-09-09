La nueva asesora de Alcaldía de Cartagena deja su puesto en la FAVCAV por "incompatibilidad"

La nueva asesora del Gobierno local de Cartagena contratada desde Alcaldía, Loren Cris Colina, cesará la próxima semana de su cargo como Vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y Comarca ‘Fernando Garrido’, según explicó a esta redacción el presidente de la Fedración, Tomás Sánchez Ojaos. Loren se incorporó al Ayuntamiento en uno de los tres puestos asumidos por Alcaldía tras obligar a despedir a dos trabajadores de Vox y uno de MC.

"Cesa porque su cargo es incompatible con estar contratada", concretó Sánchez, quien le reconoce que "es una de las personas más comprometidas que puedas tener en cualquier organización, sea política o sea asociativa, pero el cargo es incompatible".

Asimismo, Sánchez detalló que está previsto que el relevo tenga lugar la próxima semana en una reunión de la directiva en la que también está previsto que se reestructuren más cargos porque "vamos a intentar meter gente nueva".

Los estatutos de la FAVCAV establecen que los cargos de Presidencia, Secretaría General y Vicepresidencia son incompatibles con el desempeño de cualquier responsabilidad ejecutiva en un partido político, sindicato u organización empresarial, ya sea en el ámbito local, regional o estatal, salvo en aquellos casos en los que la propia Federación realice la designación.

La normativa sí permite la afiliación personal a formaciones políticas, siempre que esta pertenencia no interfiera en la neutralidad e independencia exigidas a quienes ocupan estos puestos de responsabilidad.

Este es el caso de Vocal de la fedración Mónica Sánchez García, quien también se encuentra trabajando para el Partido Popular, en este caso como secretaria del Grupo Municipal. Aunque al no estar dentro de los tres cargos que tienen vetada su participación política se le permite formar parte de la directiva de la federación.

Asimismo, la encargada de Administración, María José Cegarra, también es afiliada al Partido Popular, como dejó constancia durante la moción de censura contra la alcaldesa, Noelia Arroyo, posando junto a la primera edil y su carnet de afiliada al partido.

Al propio Sánchez también se le ha achacado en numerosas ocasiones por parte de los más críticos con su gestión su posicionamiento junto a Arroyo. "Llevo cuatro años encasillado con la alcaldesa", se defiende el presidente.

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Cabe recordar que en 2022 el presidente de la Asociación de Vecinos de Galifa dimitió de su puesto en la federación tras aparecer en un vídeo del PSOE y que la entonces directiva defendiera su "imparcialidad".