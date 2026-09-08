Investigadores europeos abordan en una conferencia las formaciones minerales de Cueva Victoria en Cartagena
La ponencia de los expertos se celebra el 12 de septiembre a las 18 horas en el Museo del Teatro Romano de Cartagena
Cueva Victoria será protagonista de una conferencia titulada «Speleothems from Cueva Victoria: An archive for climate variability during the last 500,000 years», impartida por Denis Scholz y Michael Weber, investigadores del Institut für Geowissenschaften de la Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Alemania), y Alexander Budsky, de la Abteilung Erdwissenschaften del Landesmuseum Kärnten, en Klagenfurt (Austria).
La ponencia tendrá lugar este sábado, 12 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos del Museo del Teatro Romano de Cartagena, y presentará los resultados de las investigaciones desarrolladas a partir del estudio de las formaciones minerales de Cueva Victoria. La entrada es libre hasta completar aforo.
Los espeleotemas, como estalagmitas y estalactitas, constituyen un importante archivo natural. Durante su formación recopilan información sobre las condiciones ambientales y climáticas del periodo, ofreciendo una oportunidad excepcional para reconstruir la evolución y variabilidad del clima.
La conferencia permitirá acercar al público una de las líneas de investigación actualmente desarrolladas en Cueva Victoria y poner de relieve el extraordinario potencial científico del yacimiento para el conocimiento de su registro paleontológico y paleoclimático.
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