CSIF denuncia ante Inspección de Trabajo varias deficiencias en materia de prevención de riesgos en el Servicio de Bomberos de Cartagena

CSIF Región de Murcia ha acudido a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para poner en conocimiento de la autoridad laboral las graves deficiencias de seguridad que, según el sindicato, afectan al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena.

El escrito ha sido presentado por Martín Toledo Soto, delegado de Prevención y delegado de Bomberos de CSIF en el Ayuntamiento, que solicita a la Inspección que investigue los hechos, compruebe el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y determine las medidas que deban adoptarse para garantizar la protección efectiva de los trabajadores.

Desde CSIF se considera inaceptable que un servicio esencial como Bomberos pueda desarrollar su actividad en unas condiciones que presentan deficiencias en materia de seguridad y prevención.

Los profesionales se enfrentan diariamente a situaciones de emergencia y riesgo para proteger a la ciudadanía, por lo que, según el sindicato, la Administración municipal tiene la obligación de poner todos los medios necesarios para que no tengan que asumir riesgos añadidos derivados de unas instalaciones, vehículos o procedimientos inadecuados.

Entre las situaciones trasladadas a la Inspección se encuentra la utilización de los techos de determinados vehículos para realizar trabajos o actuaciones sin sistemas de protección frente a caídas. CSIF considera especialmente preocupante que los trabajadores puedan verse obligados a permanecer en altura sin las medidas de protección necesarias y solicita que se compruebe la adecuación de estos vehículos, la existencia de evaluaciones específicas de riesgos y las medidas de seguridad disponibles.

CSIF también denuncia la existencia de herramientas y equipos sueltos en el interior de varios camiones de Bomberos, con el riesgo de que puedan desplazarse durante los trayectos, especialmente ante frenadas, aceleraciones, curvas o accidentes.

El material de intervención debe estar correctamente dispuesto y asegurado, y no puede convertirse en un elemento de riesgo para los propios profesionales que viajan en los vehículos.

Otro de los hechos trasladados a Inspección es la posible ausencia de cinturones de seguridad en las plazas traseras de uno de los vehículos de primera salida, una circunstancia que CSIF considera especialmente grave tratándose de vehículos destinados a desplazamientos urgentes y que pueden verse sometidos a frenadas y maniobras bruscas.

La denuncia recoge además deficiencias en el sistema de apertura y cierre de las puertas de acceso a las naves, cuyo accionamiento mediante una cuerda puede obligar a los trabajadores a realizar esfuerzos y movimientos que generen riesgos durante una tarea habitual del servicio.

A todo ello se suma la ausencia de una zona específica y adecuada para la descontaminación del personal, la ropa y los equipos utilizados después de determinadas intervenciones. CSIF advierte de que la gestión de material y vestuario potencialmente contaminado en zonas comunes puede favorecer la contaminación cruzada y considera imprescindible que exista una separación adecuada entre las zonas contaminadas y el resto de espacios de trabajo.

CSIF considera que no basta con disponer de profesionales preparados y comprometidos, también es imprescindible proporcionarles vehículos seguros, equipos correctamente acondicionados, instalaciones adecuadas y procedimientos de trabajo que no pongan en riesgo su integridad.

Asimismo, el escrito solicita a la Inspección que compruebe si estas situaciones están contempladas en las evaluaciones de riesgos laborales, en la planificación preventiva y en los procedimientos de trabajo del Servicio de Bomberos, así como si se han adoptado las medidas necesarias para eliminar o reducir los riesgos detectados.

CSIF Región de Murcia considera que la seguridad de los Bomberos no puede quedar relegada ni convertirse en una cuestión secundaria.

Por su parte, fuentes municipales detallan que "el Servicio de Extinción de Incendios ya había recibido algunas de las cuestiones que CSIF incluye ahora en su denuncia y las contestó formalmente mediante un informe técnico de 1 de septiembre".

En concreto, sobre el acceso a los techos de determinados vehículos, se explicó que cuentan con líneas de vida certificadas y que los bomberos disponen de los equipos de protección necesarios.

Además, señalan que la denuncia incorpora además otras cuestiones no comunicadas de las que el Servicio no ha tenido oportunidad de contestar.

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Asimismo, "el Ayuntamiento atenderá cualquier requerimiento de la Inspección de Trabajo y aportará la documentación necesaria", si bien concretan que "los vehículos, equipos y materiales del Servicio están homologados y sometidos a las revisiones y controles técnicos correspondientes".