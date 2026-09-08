El CEIP Azorín de Cartagena adelanta la salida del alumnado el primer día de clase por las altas temperaturas en las aulas

El CEIP Azorín ha decidido adelantar este martes, primer día del nuevo curso escolar, la salida del alumnado debido a las altas temperaturas registradas en el interior de las aulas, que superan los 27 grados, y ante la falta de sistemas de climatización en las dependencias superiores del centro, según la comunicación que han recibido los padres de los estudiantes del centro ubicado en Molinos Marfagones.

Según ha comunicado la dirección a las familias, la medida se adopta siguiendo las instrucciones de comienzo del curso 2026-2027 de la Consejería de Educación y Formación Profesional. De este modo, los padres y madres que lo deseen pueden recoger a sus hijos e hijas a partir de las 11.30 horas.

El colegio ha precisado, no obstante, que garantizará la atención y permanencia del alumnado hasta la hora habitual de finalización de las clases para aquellas familias que no puedan acudir antes al centro. Si bien muchos de los escolares ya han salido del centro acompañados de sus padres. Los alumnos a los que sus familiares no han podido recoger han sido reubicados en las dependencias que disponen de climatización.

La medida tampoco afectará a los servicios de comedor y transporte escolar, que continuarán funcionando en sus horarios y condiciones habituales.

Durante el resto de la jornada, el centro adaptará las actividades escolares para hacer frente al calor y evitará la actividad física en espacios exteriores.

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El pasado mes de junio los alumnos realizaron una protesta por las altas temperaturas que sufren en las aulas, recuerdan desde el AMPA del centro.