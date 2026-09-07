Polémica en la Comisión de Hacienda por el nombramiento de Negueruela como Hijo Predilecto de Cartagena

MC denuncia "el veto impuesto por la alcaldesa, Noelia Arroyo ,y el presidente de la Comisión de Hacienda, Ignacio Jáudenes, a la propuesta para conceder al arqueólogo Iván Negueruela Martínez el reconocimiento de Hijo Adoptivo de Cartagena, después de que la iniciativa ni siquiera haya sido incluida en el orden del día de la comisión para poder ser sometida a votación".

"Ya no se trata de impedir que salgan adelante las propuestas de la oposición, ni siquiera de apropiarse de ellas. Ahora directamente las censuran y no permiten que se voten. La dictadura de Noelia Arroyo ha dado un paso más", denuncia.

Giménez Gallo explica que MC "la semana pasada la Secretaría General del Pleno nos preguntó si la cuestión había pasado por Junta de Portavoces y le confirmamos que sí. Lo hemos llevado hasta dos veces y lo hemos registrado porque, conociendo a Arroyo, sabíamos que si no quedaba por escrito después lo negaría".

"Este lunes lo hemos vuelto a acreditar, hemos pedido que se votara y el concejal Ignacio Jáudenes, como brazo ejecutor de Noelia Arroyo, ha vuelto a impedirlo", señala Giménez Gallo, quien considera especialmente grave que el Gobierno municipal "esté vulnerando los derechos de los grupos de la oposición a presentar y debatir propuestas".

MC considera que el fondo del asunto trasciende incluso el reconocimiento a Iván Negueruela. "Por supuesto que resulta incomprensible vetar a una persona con los méritos de Iván Negueruela, pero lo verdaderamente grave es que Arroyo haya decidido que las propuestas de la oposición ya ni siquiera puedan llegar a votarse", advierte el portavoz.

Giménez Gallo recuerda la trayectoria de Negueruela, vinculada durante décadas a la defensa y recuperación del patrimonio de Cartagena, así como su papel en la recuperación para España del tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. "No sabemos si les molesta la persona, sus méritos o simplemente que la propuesta venga de los cartageneros y la haya presentado MC. Lo único que sabemos es que han decidido censurarla", afirma.

El líder de MC acusa directamente a Arroyo de convertir el Ayuntamiento en "una corte en la que decide qué puede debatirse y qué no", señalando que "Cartagena no es propiedad de Arroyo ni de Ignacio Jáudenes, y la oposición no está en el Ayuntamiento porque ellos nos permitan estar".

MC anuncia que volverá a plantear por vía de urgencia en el próximo Pleno que la propuesta pueda debatirse y votarse. "No nos vamos a quedar quietos. Esto ya no va solo de Iván Negueruela, sino de defender los derechos democráticos de los representantes de los cartageneros frente a una alcaldesa que cada vez tolera menos que exista una oposición", concluye Giménez Gallo, sentenciando: "Es lamentable que ni Arroyo ni Jáudenes no estén a la altura de Cartagena".

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, responde asegurando que "el reglamento de honores y distinciones dice claramente que estas decisiones se toman por consenso y en junta de portavoces".

"El reglamento se interpreta sabiendo lo que dice el reglamento. Lo demás son interpretaciones interesadas para generar ruido. Lo demás es mentira, es manipulación, es ruido, es un titular para intentar enfrentarnos a nosotros desde el gobierno o al resto de partidos políticos a determinadas personas a hacer su política de ruido y de manipulación y de desgaste", afirma Arroyo.

"El reglamento dice que esas decisiones se tienen que tomar por consenso y se tienen que tomar en la junta de portavoces. MC lo sabe, el resto de grupos así lo hacemos. Las ordenanzas, las leyes, los reglamentos están para cumplirlos y si no lo cumples y haces una rueda de prensa improvisada en la puerta del Ayuntamiento y cuentas medias verdades, lo que estás haciendo es otra cosa", prosigue la alcaldesa.

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La primera edil recuerda que "lo hemos hablado en numerosas ocasiones, todos los grupos políticos estamos buscando el consenso necesario para los honores y distinciones y las menciones que tengamos que hacer en lo que queda de legislatura. Todos los grupos políticos lo hemos entendido, salvo un grupo político que lo que quiere hacer es política de esto. Ruido, manipulación y mentira. Y esto va a ir a más".