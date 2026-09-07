Las nuevas Himilce y Emilia Paula presidirán el Campamento Festero

Las fiestas de Carthagineses y Romanos ultiman los preparativos antes de su inicio el día 18 de septiembre. La última novedad ha llegado con la sustitución de las esculturas de las dos mujeres protagonistas, Himilce y Emilia Paula, por otras nuevas representaciones. Se instalarán sobre las peanas existentes en la entrada del Campamento Festero el próximo jueves 10 de septiembre, una semana antes del comienzo de las fiestas, según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Esta intervención abre una nueva etapa de mejoras en el recinto: "Esta será la primera actuación, pero no la última. Queremos seguir modernizando y adaptando el Campamento Festero, de acuerdo con la Federación de Tropas y Legiones, para mejorar unas instalaciones que forman parte de nuestras fiestas y que cada septiembre reciben a miles de cartageneros y visitantes", ha dicho Arroyo.

Las piezas, de aproximadamente cinco metros de altura y cerca de 400 kilos de peso cada una, serán colocadas por los servicios de Infraestructuras. Han sido creadas por la empresa valenciana Valua Arts & Crafts. Tendrán estructura metálica interior, un núcleo de EPS de origen vegetal procedente de reciclado y una protección exterior de poliurea. El acabado será policromado y con una textura para la que los artesanos de la empresa se han inspirado en la escultura de Augusto hallada en Cartagena.

Escultura de Emilia Paula en el taller / Ayto. Cartagena

Las esculturas retiradas fueron fabricadas en poliéster a finales de los años noventa y se colocaron inicialmente en el anterior recinto festero, para ser después trasladadas al actual campamento, junto al estadio Cartagonova. En 2013 el Ayuntamiento acometió una restauración ante el deterioro que presentaban.

Las nuevas piezas han sido diseñadas específicamente para su instalación sobre las actuales columnas de acceso al campamento, por lo que mantendrán la composición característica, pero con una imagen completamente renovada. La instalación se realizará antes del comienzo de la XXXVII edición de las Fiestas de Carthagineses y Romanos, de manera que las nuevas figuras recibirán a festeros y visitantes desde el primer día de celebración.