El cuartel de Los Dolores comenzará a funcionar mientras se construye el aula de estudio

El Ayuntamiento de Cartagena ha incluido en el nuevo Plan de Barrios y Diputaciones 2026-2027 de la Comunidad Autónoma como actuación de reserva una segunda fase en Los Dolores para habilitar un aula de estudio una vez finalizada la intervención destinada a la Policía Local, que entrará en breve en funcionamiento. Según fuentes municipales la obra está a punto de concluir y ya se buscan fechas para su inauguración.

En este caso, el proyecto ya está redactado y cuenta con un presupuesto de 350.000 euros, pendiente de concretar su financiación dentro de la programación de 2027. Se trata de una obra complementaria a la del nuevo cuartel.

El nuevo acuartelamiento periférico estará dirigido por un subinspector con entre 12 y 15 agentes y más adelante se planea la incorporación de un inspector, dos subinspectores y 18 agentes.

Este nuevo cuartel se enmarca en el plan de infraestructuras policiales que está transformando el municipio en la presente legislatura. Se trata de tres cuarteles en este periodo, después de la inauguración el año pasado del de Cuesta Blanca, que presta servicio en la zona oeste, y del proyectado para La Aljorra, cuyas obras comenzarán el próximo año gracias a una partida de 430.000 euros procedentes de la Comunidad Autónoma, que se suman a una actuación global que asciende a 1.250.000 euros. Este último albergará además la base del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana, el GOESC, la unidad de élite de la Policía Local.

Las dependencias policiales tendrán 300 metros cuadrados y la sala de estudio 165 metros cuadrados y estarán situadas junto a un parking disuasorio.

Serán dos actuaciones independientes, pero visualmente un único edificio. Además, se ha trabajado en la distribución en el interior para que los accesos sean independientes y se distingan los dos edificios. El cuartel constará de un área diferenciada para la gestión administrativa, en la que atender a los ciudadanos, y un área de trabajo para los agentes con salas de trabajo, vestuario, salas polivalentes, armero y un pequeño área de retención. El aula de estudio tendrá un área de acceso, administración y gestión, zonas de aseo, máquinas expendedoras y descanso.

Para preservar la privacidad del cuartel y lo que en él suceda, el aula de estudio tendrá ventanas con vistas al jardín. Ambas edificaciones tendrán placas solares fotovoltaicas para reducir el consumo de energía convencional.