79 alumnos estrenan la nueva Escuela Infantil Parque de la Rosa en Cartagena

Un total de 79 alumnos estrenarán este martes 8 de septiembre la nueva Escuela Infantil Municipal Parque de la Rosa, que abre sus puertas coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha visitado el centro para conocer sus instalaciones finalizadas y acompañar al equipo educativo en su puesta en marcha.

La nueva escuela infantil ha supuesto una inversión de 1.566.935 euros y cuenta con seis aulas y capacidad máxima de 98 plazas, distribuidas por edades para atender a niños de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3 años.

El centro dispone también de salas de usos múltiples, zonas de juegos interiores y exteriores, cocina, donde se elabora la comida a diario, comedor y espacios adaptados a las necesidades de los alumnos.

La primera edil ha destacado que "mañana 79 niños van a estrenar una escuela infantil nueva, moderna y preparada para acompañarlos en una etapa fundamental de su desarrollo", y ha señalado que la apertura del centro supone "ampliar las oportunidades de las familias de Cartagena y ofrecerles más recursos para conciliar".

"Queremos que las familias tengan cerca una escuela infantil de calidad y que acceder a ella no suponga un problema económico. Por eso ampliamos la red municipal y mantenemos la gratuidad, para facilitar la conciliación y apoyar a las familias de Cartagena y generando un ahorro a las familias de 700.000 euros", ha afirmado la regidora municipal quien acudió acompañada del edil de Educación, Ignacio Jáudenes.

Con la incorporación del Parque de la Rosa, Cartagena cuenta ya con 12 escuelas infantiles municipales, que este curso atenderá a 996 niños y niñas, casi 80 más que el curso pasado.

La responsable de la red municipal, Isabel Zamora, ha explicado que “somos el municipio con más escuelas infantiles propias de toda la Región, tenemos 12, frente a las 7, por ejemplo, de todo el municipio de Murcia”. La red municipal de Cartagena dispone de 134 profesionales entre maestras y técnicos de Educación Infantil y está presente en barrios y diputaciones de todo el municipio.

Además, todas cuentan con servicio de comedor y horario ampliado, facilitando la conciliación de las familias.

Por su parte, la directora del nuevo centro, Isa González, ha manifestado su satisfacción con las instalaciones de la Escuela Infantil Municipal Parque de la Rosa, que ha calificado de “muy adecuadas para la edad de estos niños”, destacando el cuidado y la calidad de unos espacios que cuentan con una gran luminosidad, sistemas de climatización y renovación del aire.

González ha señalado que el equipo ultima estos días los preparativos para recibir a los niños y sus familias y ha agradecido al Ayuntamiento las prestaciones ofrecidas, asegurando que las profesionales del centro pondrán “todo lo mejor” de sí mismas para que los pequeños se encuentren felices, cómodos y bien atendidos.

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De los 79 alumnos matriculados este curso, cuatro tienen necesidades especiales, que a efectos de ratio computan como dos plazas. Para atender a los alumnos, el centro contará con una directora, seis tutoras y tres educadoras de apoyo.