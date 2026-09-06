Los últimos del Gran Hotel de Cartagena

Nadie sabía aquel 29 de febrero de 1916, fecha de su inauguración, cuánto tiempo permanecería abierto uno de los mejores hoteles de España en el que sin duda era y es uno de los edificios modernistas más espectaculares de nuestra ciudad, el Gran Hotel. Con sus cien habitaciones al exterior y toda clase de servicios imaginables para la época, resistió una contienda civil en la que su entresuelo alojó la redacción del periódico La Tierra y sus paredes fueron dañadas por los temidos bombardeos pero nada ni nadie impidió que continuara en funcionamiento.

A finales de los años 50 cambió su nombre por el de Hotel Mediterráneo ya que pasó a ser propiedad de la Caja de Ahorros del Sureste de España que en 1948 había inaugurado allí la Biblioteca San Isidoro y disponía de otro establecimiento, la Residencia Mediterráneo, en el edificio que alojaba en sus bajos el desaparecido Cine Mariola.

Ya en los años setenta recibiría su última denominación como Hotel Atlanta y gracias a la conservación de una factura del mismo en el Archivo Municipal de Cartagena sabemos que el precio de pasar una noche era de 400 pesetas, algo más de los dos euros actuales. Otros servicios ofrecidos según la factura anterior eran los de bar, lavandería, envío de telegramas y la operadora telefónica que conectaba al cliente con otras ciudades a través de las conocidas como “conferencias” que dicho sea de paso solían ser bastante caras. De esos años es también un anuncio en el periódico local El Noticiero en el que el hotel decía necesitar un conserje de noche con el servicio militar cumplido y preferiblemente con conocimiento de idiomas, esto último una muestra de lo cosmopolita que seguía siendo Cartagena.

Seguro que el elegido para cubrir ese puesto sería compañero de los auténticos protagonistas de esta historia, aquellos a los que les tocó la triste labor de cerrar el establecimiento hotelero.Quiero pensar que algún descendiente de estos empleados se alegrará al ver recordada la figura de su antepasado, lamento no poder aportar más nombres que los citados a continuación y pido disculpas por las posibles omisiones involuntarias.

Dos pequeños botones en la puerta del Gran Hotel / L.O.

Al primero de ellos José Martínez Castejón, con 28 años de servicio, la vinculación le vino por la familia pues su suegro trabajó en conserjería, una cuñada de camarera y otros dos cuñados también fueron empleados. Él entró de mozo de equipaje estando siempre ligado a la conserjería pero hizo un poco de todo, ya fuera encendiendo la caldera o actuando como vigilante nocturno y recepcionista.

Le seguían en veteranía la camarera Vicenta Martínez Valero con 24 años, Jesús Madrigal Barrueco con 21 años ejerciendo de técnico de calefacción, Caridad Mula con los mismos años de servicio que el anterior fue primero telefonista y posteriormente encargada de pisos y finalmente Amparo Romero y Elisa Azcoitia con poco más de diez años.

Ya retirado unos años antes se encontraba José Yagüe que trabajó nada más y nada menos que medio siglo en el Gran Hotel al que accedió con 15 ó 16 años y se casó con una compañera de trabajo que ejercía las labores de costurera. Estos compañeros también recordaban en aquellos momentos a una empleada, Filomena Cabello, que entró con 14 años y se fue a los 60 después de casi 50 años de servicio. A la hora del cierre definitivo la noche del 31 de agosto de 1976 la plantilla del Gran Hotel, que llegó a ser de 30 personas, se organizaba con tres camareras, dos botones, recepcionista, encargada de camareras, mantenedor, conserje de noche, mozo de equipaje y administrativo.Tan sólo unos meses antes causaron baja tres camareras por falta de trabajo y se marcharon voluntariamente tres botones, nada extraño si tenemos en cuenta que junio y julio llegaron a tener únicamente seis o siete habitaciones ocupadas.

Tras la aprobación del expediente de crisis los empleados fueron indemnizados pero como bien decían “más de lo que estipula la ley pero menos de lo que esperábamos de la bondad de sus propietarios". Y hasta aquí esta historia cuya principal intención era rendir homenaje a todas aquellas personas que hicieron posible que durante seis décadas Cartagena contase con un establecimiento hotelero de primera categoría como fue el Gran Hotel.

Noticias relacionadas