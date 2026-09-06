La política fiscal de Arroyo genera 20,2 millones de euros de ahorro para los cartageneros en cuatro años

Uno de los principales bastiones del gobierno de la alcaldesa, Noelia Arroyo, es la política fiscal con la reducción de la deuda y la congelación de impuestos como pilares protagonistas con el objetivo de contener la presión fiscal, para así proteger a las familias y utilizar los impuestos y tasas municipales como herramienta para estimular la actividad económica, la inversión y la creación de empleo. Así, la política fiscal ha generado un ahorro de más de 20 millones de euros para los cartageneros en los últimos cuatro años, según los datos a los que ha tenido acceso esta Redacción.

Un ahorro que continuará, ya que en el Debate del Estado del Municipio, Arroyo anunció que el Gobierno municipal mantendrá congelados todos los impuestos y tasas en 2027. Uno de los ejemplos de esta política, ejecutada por el portavoz del PP, Ignacio Jáudenes, ha sido la decisión de no trasladar automáticamente la inflación a las tasas y a los precios públicos municipales.

Los cuatro grandes ejes de la política fiscal son menos impuestos y más renta disponible para las familias; fiscalidad favorable a autónomos, pymes y nuevos negocios; utilizar los impuestos para atraer inversión estratégica; fiscalidad al servicio del turismo, la cultura y la desestacionalización; y fiscalidad social.

Congelación de las tasas

Entre los principales instrumentos para aliviar la economía de las familias destaca la congelación durante varios años de tasas y precios públicos, evitando repercutir la subida del IPC, así como bonificaciones de hasta el 90% en el IBI para familias numerosas y también del 90% para propietarios que incorporen viviendas al alquiler a través del Ayuntamiento.

Plusvalía

A estas medidas se suma el incremento hasta el 95%, el máximo permitido legalmente, de la bonificación de la plusvalía municipal en herencias, una rebaja que el Gobierno local justifica «por su voluntad de reducir la carga fiscal asociada a la transmisión de viviendas o negocios familiares», según destacan fuentes municipales. En el ámbito educativo, el Consistorio también ha eliminado las mensualidades de las Escuelas Infantiles Municipales, una medida que beneficia cada curso a más de un millar de familias y que, según los datos municipales, supone un ahorro conjunto cercano a los 700.000 euros.

Nuevos negocios

El segundo eje de la política fiscal pasa por utilizar los impuestos y tasas como incentivo a la actividad económica y al empleo con la denominada ‘Tasa Cero’ para nuevos negocios. El Gobierno local prevé mantenerla también en 2027, lo que supondría su quinto año de aplicación, y cifra en más de tres millones de euros el ahorro de esta bonificación. Se suman incentivos como una bonificación de hasta el 35% del ICIO para autónomos y pymes que creen empleo, reducciones que pueden alcanzar el 55% del ICIO para empresas que se instalen en Cartagena o trasladen sus instalaciones dentro del municipio, y bonificaciones de hasta el 50% en el IAE ligadas a la generación de nuevos puestos de trabajo. El objetivo del Ejecutivo, aseguran, «es favorecer fiscalmente la inversión, la apertura de negocios y la contratación».

Impulso de Caetra

La fiscalidad municipal también se usa como una herramienta de política industrial, con incentivos dirigidos a atraer nuevas empresas y reforzar los sectores estratégicos como los 15 puntos adicionales de bonificación en el ICIO para compañías de la industria de defensa, una medida alineada con Caetra y orientada a consolidar el municipio como polo industrial y tecnológico. «El Gobierno local utiliza los tributos municipales no solo para recaudar, sino también para competir por nuevas inversiones, favorecer la implantación empresarial y estimular la creación de empleo, especialmente en actividades relacionadas con la industria naval y de defensa», enumeran las mismas fuentes.

El Ayuntamiento ha incorporado incentivos fiscales a los sectores con capacidad para generar empleo, atraer visitantes y reforzar la proyección económica de Cartagena como una bonificación del 25% del IBI para los hoteles de costa que permanezcan abiertos durante todo el año, vinculando así la rebaja fiscal a la desestacionalización de la actividad turística. A esta medida se suman bonificaciones en el ICIO para la construcción de nuevos hoteles y alojamientos turísticos.

La estrategia se extiende igualmente a la celebración de grandes eventos al no cobrar la tasa de ocupación de la vía pública para festivales de especial relevancia económica y con repercusión nacional o internacional. «El planteamiento municipal es utilizar la fiscalidad como apoyo a aquellas iniciativas que generen empleo, riqueza, turismo o proyección para Cartagena», resumen.

La política de bonificaciones municipales incorpora también un componente social, con medidas dirigidas a reducir la carga fiscal en actuaciones vinculadas a colectivos que requieren una mayor protección con la rebaja del 50% del ICIO para la construcción o ampliación de centros de día destinados a personas mayores o con discapacidad, en proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro.

El Ayuntamiento aplica además bonificaciones de hasta el 90% del ICIO en obras destinadas a mejorar la accesibilidad de viviendas y locales comerciales.

Las rebajas fiscales aplicadas por el gobierno no se han traducido en un aumento del endeudamiento, ya que ha logrado compatibilizar la reducción de impuestos y tasas con una bajada de la deuda y el mantenimiento de la capacidad inversora. Al cierre del primer trimestre del año, la deuda municipal se situó en 60 millones de euros, el nivel más bajo registrado en más de dos décadas. Desde el inicio de la legislatura, el endeudamiento se habría reducido en 19 millones de euros, con la previsión de cerrar el mandato en torno a los 43 millones. La deuda por habitante también ha descendido, pasando de 470 euros en 2017 a 220 euros en la actualidad, mientras que la estimación municipal apunta a que podría situarse en 190 euros por vecino al término de la legislatura.