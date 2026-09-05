El PSOE presenta 18 propuestas al III Plan de Igualdad para llevar las políticas de igualdad a los barrios y diputaciones de Cartagena

El Grupo Municipal Socialista ha presentado 18 aportaciones al III Plan de Igualdad de Cartagena para que las políticas de igualdad lleguen a todos los barrios y diputaciones y cuenten con medidas concretas, recursos y seguimiento.

La concejala socialista Isabel Andreu ha señalado que "la igualdad no puede quedarse en declaraciones ni en actuaciones puntuales: necesitamos un Plan con medidas concretas, responsables, plazos y evaluación de resultados, tal y como hemos consensuado con la Coordinadora Feminista".

Entre las propuestas destaca la creación de una línea específica de mujer rural e igualdad territorial, que acerque los recursos municipales a las diputaciones, facilite la conciliación, combata la brecha digital y mejore las oportunidades de empleo y movilidad de las mujeres.

El PSOE también reclama reforzar el Consejo Municipal de Igualdad y crear una herramienta pública que permita conocer qué propuestas se ejecutan y en qué plazo.

En materia de seguridad, propone poner en marcha "Cartagena segura para las mujeres", con auditorías realizadas junto a las vecinas para detectar puntos inseguros y mejorar iluminación, transporte, aparcamientos y recorridos peatonales.

Andreu también ha destacado las medidas dirigidas a educación y juventud, con programas de coeducación, prevención de la violencia digital, consentimiento, relaciones saludables y prevención del bullying y ciberbullying LGTBIfóbico.

En empleo, el PSOE propone un programa específico de empleo y emprendimiento femenino, con especial atención a mujeres rurales, mayores de 45 años, cuidadoras y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Las propuestas incluyen además una estrategia para reducir las desigualdades en el deporte femenino y medidas para que la perspectiva LGTBIQA+ sea transversal a las políticas municipales, junto a una atención específica a mujeres racializadas, con discapacidad y LGTBI que sufren múltiples formas de discriminación.

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"Queremos un Plan de Igualdad que sirva para cambiar la vida de las mujeres de Cartagena, no un documento que se quede en un cajón. La igualdad debe llegar a todos los territorios y a todas las mujeres, especialmente a quienes parten de una situación más vulnerable", ha concluido Andreu.